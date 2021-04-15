Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм вернется на футбольное поле для съемок сериала Save Our Squad ("Спасите нашу команду"). Лента выйдет на стриминговий платформе Disney+, подписчики которой смогут увидеть, как икона футбола помогает молодым спортсменам.

Съемки сериала с Дэвидом Бекхэмом состоятся в Восточном Лондоне, где футболист начинал свою спортивную карьеру. По контракту с Disney+, знаменитый британец вернется на футбольное поле в качестве наставника для молодых спортсменов. Он будет делиться опытом с командами футболистов, которые только начали путь в этом спорте.

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"Это фантастика – сниматься в Save Our Squad и раскрывать детали того вида массового футбола, который я испытал в детстве и который дал мне так много в начале моей карьеры. Мне очень повезло, что у меня был долгий и успешный путь в спорте. Теперь я имею невероятную возможность помочь этим командам в качестве наставника. В футболе очень важно развивать и лелеять молодые таланты, поэтому прекрасно работать над этим в проекте Disney+", – поделился Дэвид Бекхэм.

Отмечается также, что сериал Save Our Squad не будет иметь заранее прописанного сюжета. Поэтому в СМИ предполагают, что проект с Дэвидом Бекхэмом будет напоминать реалити-шоу. Как утверждает режиссер Шон Дойл, проект будет захватывающим.

Это удивительная возможность показать важность и влияние футбола в Великобритании. Сериал будет захватывающим, драматичным, вдохновенным, полным смелости – все, что демонстрировал Дэвид в карьере,

– отметил Шон Дойл.

Когда Save Our Squad выйдет на малые экраны – пока неизвестно.

Коротко о завершении футбольной карьеры Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм покинул большой спорт после футбольного сезона 2012 – 2013, информирует BBC. За 20-летнюю карьеру он 115 раз выходил на поле в составе сборной Англии, был бронзовым призером чемпионата Италии, когда играл за "Милан", и владельцем престижных футбольных наград.