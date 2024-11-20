Служба безопасности Украины сообщила о заочном осуждении российского актера Владимира Машкова. Известно, что он активно поддерживает агрессивную войну России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. По результатам расследования и на основании собранных доказательств, Машков был приговорен к 10 годам лишения свободы.

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Судебный процесс проходил в специальном производстве в отсутствие обвиняемого, поскольку он находится на территории России, где пытается избежать правосудия.

Владимир Машков является одним из известных кремлевских пропагандистов, который неоднократно публично выражал поддержку агрессивным действиям России против Украины и активно призывал к насильственному захвату украинских территорий. В частности, он участвовал в многочисленных массовых акциях, на которых пропагандировал войну, поддерживал политику Кремля и героизировал оккупационные группировки, действующих на территории Украины. Во время таких мероприятий Машков публично призвал к продолжению ракетных атак по гражданским объектам на территории Украины, что стало серьезным нарушением международного права.



Владимир Рашков / Фото Рос СМИ

В декабре 2023 года, несмотря на свое активное содействие войне, Машков был назначен сопредседателем так называемого "избирательного штаба" Владимира Путина во время фиктивных выборов президента России. В этот период он также посещал временно оккупированные территории Украины, где активно поддерживал политику рашизма и продолжал призывать к еще большей эскалации конфликта, пропагандируя идеи, противоречащие суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

На основе доказательств, собранных следователями Службы безопасности Украины, Владимир Машков был осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 210) и за пропаганду войны (ст. 436) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в рамках конфискации имущества в рамках уголовного производства было изъято его квартиру в элитном районе Одессы.

На данный момент продолжаются дополнительные меры для обеспечения привлечения Владимира Машкова к ответственности за совершенные им преступления против государства Украина. Расследование по делу проводилось сотрудниками СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.