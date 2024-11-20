Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. За результатами розслідування та на підставі зібраних доказів, Машков був засуджений до 10 років позбавлення волі.

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СБУ відкрила провадження проти путініста Машкова: подробиці

Судовий процес відбувався у спеціальному провадженні за відсутності обвинуваченого, оскільки він перебуває на території Росії, де намагається уникнути правосуддя.

Володимир Машков є одним із відомих кремлівських пропагандистів, який неодноразово публічно висловлював підтримку агресивним діям Росії проти України та активно закликав до насильницького захоплення українських територій. Зокрема, він брав участь у численних масових акціях, на яких пропагував війну, підтримував політику Кремля та героїзував окупаційні угруповання, що діють на території України. Під час таких заходів Машков публічно закликав до продовження ракетних атак по цивільних об'єктах на території України, що стало серйозним порушенням міжнародного права.



Володимир Рашков / Фото Рос ЗМІ

У грудні 2023 року, попри своє активне сприяння війні, Машков був призначений співголовою так званого "виборчого штабу" Володимира Путіна під час фіктивних виборів президента Росії. У цей період він також відвідував тимчасово окуповані території України, де активно підтримував політику рашизму та продовжував закликати до ще більшої ескалації конфлікту, пропагуючи ідеї, що суперечать суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

На основі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки України, Володимира Машкова було засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 210) та за пропаганду війни (ст. 436) Кримінального кодексу України. Крім того, у рамках конфіскації майна в рамках кримінального провадження було вилучено його квартиру в елітному районі Одеси.

На цю мить тривають додаткові заходи для забезпечення притягнення Володимира Машкова до відповідальності за вчинені ним злочини проти держави Україна. Розслідування у справі проводилось співробітниками СБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.