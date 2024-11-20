Про це повідомляє 24 Канал. У матеріалі дізнаєтесь, де зараз Валентин Томусяк, чим він займається та чи схожий актор на свого персонажа у серіалі "Реванш".

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Де зараз Валентин Томусяк

У цій стрічці він зіграв роль негативного персонажа, який схильний до брехні та підступних маніпуляцій, завжди ставлячи свої інтереси вище за інших. Його персонаж здатний на все заради власної вигоди, але, як і належить у хорошій історії, у кінці він отримує по заслугах. Та, попри темний образ на екрані, у реальному житті Валентин Томусяк – це повна протилежність своєму персонажу.



Валентин Томусяк у серіалі "Реванш" / Фото 1+1

Він – людина з добрим серцем та душею, що можна побачити не лише через його виступи в кіно, а й з його теплих та щирих світлин у соцмережах. Один із найяскравіших аспектів його особистого життя – це його стосунки з дружиною, актрисою Катериною Тишкевич.

Їхній шлюб пройшов через серйозні випробування, зокрема через хворобу Катерини. Однак Валентин не залишив свою кохану в найскладніші моменти, а став для неї найкращим другом і надійною опорою. Його підтримка та турбота про дружину є чудовим прикладом справжньої любові та відданості.

Попри особисті труднощі, Валентин продовжує працювати, знімаючись у великих українських проєктах, граючи у театрі та заробляючи ще більше симпатій у глядачів. Його професіоналізм, щирість та тепле ставлення до людей роблять його не лише талановитим актором, а й чудовою людиною поза сценою.