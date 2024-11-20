Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника директора Чернігівського драмтеатру. Петро Великий залишив по собі великий слід у театральному мистецтві.

Радимо Декого не впізнати: як виглядають в реальному житті актори нового українського серіалу "Реванш"

На фронті загинув український актор Петро Великий

На фронті загинув український актор Петро Великий, який працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка з 2004 року. Протягом цього часу він зіграв понад 35 ролей, які залишили глибокий слід у серцях глядачів і стали важливими для театрального життя.

Серед його найвідоміших образів – Петро у п'єсі "Земля", Перелесник у "Лісовій пісні", Голохвостий у комедії "За двома зайцями" і Карпо в "Кайдашевій сім'ї". Кожен його виступ був відзначений глибоким розумінням персонажа, майстерним виконанням та неповторною емоційною силою.



Петро Великий / Фото з фейсбуку актора

Про смерть Петра Великого стало відомо через повідомлення заступника директора Чернігівського драмтеатру Олександра Майшева. У своєму пості він висловив глибоке співчуття з приводу втрати колеги та закликав усіх, хто може, фінансово допомогти доньці актора, яка також є актрисою театру.

На щиті. Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Наш Великий. Біль. Прошу допомогти доньці, котра також є актрисою нашого театру,

– написав Майшев.

Цю трагічну новину також підтвердила донька актора, яка поділилася болем з приводу смерті батька, і багато його колег. Всі вони вшанували пам'ять актора, згадуючи його талановиту гру та відданість театральному мистецтву. У коментарях можна побачити велику кількість співчуттів та слів підтримки від прихильників Великого, які цінували його творчість і людяність.



Петро Великий / Фото Дар'я Лавська

Петро Великий залишив по собі великий слід у театральному мистецтві, і його відхід став важким ударом для всіх, хто мав честь працювати з ним або насолоджуватися його виступами. Він був не лише великим актором, а й людиною, чия робота і життя надихали інших. Його смерть стала важкою втратою для театральної спільноти та його близьких.