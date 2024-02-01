Узнайте в материале, какие еще обвинения выдвинуты в адрес российского актера и какие возможные последствия ждут Дмитрия Певцова согласно положениям Конституции Украины.

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Российскому актеру Певцу предъявлено подозрение: что произошло

Служба безопасности накопила убедительные доказательства в отношении российского актера Дмитрия Певцова, который открыто выражает поддержку вооруженной агрессии России против Украины.

Актер является депутатом Государственной думы России и принадлежит к близкому окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

По данным расследования, он неоднократно выступал с поддержкой российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием Путина. Также известно, что этот злоумышленник часто появлялся в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

В 2014 году артист, который является влиятельной публичной фигурой, выразил поддержку аннексии Крыма и оккупации украинских восточных территорий. В 2022 году он продолжил выражать поддержку и одобрять полномасштабное вторжение России в Украину.

В многочисленных интервью пропагандистским медиа, он декларирует, что "спецоперация" в Украине составляет часть большого плана России с целью реализации "русского мира", который он считает обязательным к исполнению.

Ему инкриминируются публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также агрессивной войны (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины),

– написали в СБУ.

Расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Винницкой области

На основе полученных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

В связи с тем, что подозреваемый находится на территории России, осуществляются комплексные мероприятия с целью привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.