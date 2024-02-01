Дізнайтесь у матеріалі, які ще звинувачення висунуті в адресу російського актора та які можливі наслідки чекають Дмитра Пєвцова згідно з положеннями Конституції України.

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Російському актору Пєвцові висунуто підозру: що сталося

Служба безпеки накопичила переконливі докази щодо російського актора Дмитра Пєвцова, який відкрито виражає підтримку збройної агресії Росії проти України.

Актор є депутатом Державної думи Росії й належить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

За даними розслідування, він неодноразово виступав із підтримкою російських окупантів під час масових заходів з участю Путіна. Також відомо, що цей зловмисник часто з'являвся в ефірах центральних телеканалів Росії, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

У 2014 році артист, який є впливовою публічною постаттю, висловив підтримку анексії Криму та окупації українських східних територій. У 2022 році він продовжив висловлювати підтримку та схвалювати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У численних інтерв'ю пропагандистським медіа, він декларує, що "спецоперація" в Україні становить частину великого плану Росії з метою реалізації "руського миру", який він вважає обов'язковим до виконання.

Йому інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також агресивної війни (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України),

– написали в СБУ.

Розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Вінницькій області

На основі отриманих доказів, слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

У зв'язку з тим, що підозрюваний перебуває на території Росії, здійснюються комплексні заходи з метою притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.