Известно, что Машков является членом ближайшего оцепления высшего военно-политического руководства России. После начала полномасштабного вторжения он много раз публично выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий, где принимал участие и Путин.

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СБУ сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Машкову

Кроме того, Машков регулярно на своем телеграм-канале и личной странице в инстаграме с общей аудиторией более 200 тысяч подписчиков героизирует военные преступления российских оккупантов.

В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призвал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины к России. Он незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку агрессивной войны против нашего государства,

– говорится в сообщении СБУ.

Экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили факты взрывной деятельности в пользу Кремля в исполнении Машкова.

В заявлении Офиса Генерального прокурора говорится, что в отношении актера введены санкции и другие ограничительные меры, в частности отказ в предоставлении и отмене виз, запрет на въезд на территорию Украины. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статья 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

часть 1 и часть 3 статья 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников);

часть 1 и часть 2 статьи 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

"В настоящее время злоумышленник находится на территории России, – сообщает СБУ. – Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Расследование проводилось совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора".