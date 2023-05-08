Відомо, що Машков є членом найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії. Після початку повномасштабного вторгнення, він багато разів публічно виступав на підтримку окупантів під час масових заходів, де брав участь і Путін.

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СБУ повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Машкову

Крім того, Машков регулярно на своєму телеграм-каналі та особистій сторінці в інстаграмі з загальною аудиторією понад 200 тисяч підписників, героїзує воєнні злочини російських окупантів.

У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей України до складу Росії. Він незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти нашої держави,

– йдеться в повідомлення СБУ.

Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти підривної діяльності на користь Кремля у виконанні Машкова.

У заяві Офісу Генерального прокурора йдеться, що стосовно актора введено санкції та інші обмежувальні заходи, зокрема відмова в наданні та скасування віз, заборона в’їзду на територію України. Тож на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 стаття 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

частина 1 та частина 3 стаття 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників);

частина 1 та частина 2 стаття 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

"Наразі зловмисник перебуває на території Росії, – повідомляє СБУ. – Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора".