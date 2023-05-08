В інтерв’ю Аліні Доротюк, яке вийшло 4 травня, Наталія Бабенко сказала, що росіяни замінували берегову лінію рідного їй Енергодара та хочуть зміцнитися на захоплених територіях. Втім, українці вірять, що місто найближчим часом буде звільнене від ворога.

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Наталія Бабенко про рідних в окупованому Енергодарі

На запитання журналістки про те, чому її рідні не виїжджають з міста, вона відповіла, що окупанти заборонили евакуацію на територію, що перебуває під контролем України.

Дідусь старенький і йому складно буде. І, на жаль, з жовтня не можна виїхати через Україну взагалі. Вони закрили коридор через Василівку, туди зараз не можна потрапити. Якщо до цього можна було якось заїхати та виїхати, то зараз такої можливості немає. Можна якось виїжджати через Крим, потім через інші європейські країни, але це дуже складно,

– сказала Бабенко.

Наталія також зазначила про ситуацію в Енергодарі: "Заміновані повністю всі виходи до води. Місто знаходиться в глухому куті, і у нас є Каховське водосховище, яке йде на Нікополь, і вся ця берегова частина вона замінована. Вони (росіяни – 24 Канал) окопуються постійно, щось будують, щось роблять. Усі, звичайно, чекають на ЗСУ, щоб швидше все це звільнили".

Зауважте, 7 травня росіяни в Енергодарі оголосили так звану евакуацію місцевих жителів. У пріоритеті загарбників – ті, хто отримав російський паспорт.



Наталія Бабенко / Фото з інстаграму актриси

Нагадаємо, Наталія Бабенко народилася в Енергодарі Запорізької області. Втім, вже майже 13 років вона живе у Києві. У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, актриса виїжджала до Німеччини, але повернулася через два місяці.