"СБУ, забирайте": звезда "Женского квартала" потролила жену Шария в стиле Марченко

Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик записала забавное видео в стиле Марченко, в котором поиздевалась над Ольгой Шарией – женой пророссийского блогера Анатолия Шария.

После задержания Шария его жена опубликовала "загадочный" комментарий – видео без слов под "блатный" трек. Татьяна Песик не сидела сложа руки, а высмеяла ее, обратившись к президентам Турции и королю Испании, как это делала Марченко, передает 24 канал.

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Татьяна Песик потролила жену Шария в стиле Марченко

Забавное видео звезда опубликовала в инстаграме, подписав: "Срочное обращение жены Шария".

"Я жена украинского блогера Анатолия Шария. Хочу обратиться к президенту Турции Эрдогану и королю Испании Филиппу VI, к Серхио Рамосу номер 4", – сказала Песик.

Я вас умоляю, хотя мой муж и не народный депутат, и не кум Путина, и не миллиардер, и не выводил тысячи людей по минному полю… Да бл*, на*ер он мне такой сдался. СБУ, забирайте!",

– иронически дополнила она.

4 мая пророссийский блогер Анатолий Шарий был задержан на территории Испании. Впоследствии ему запретили уезжать за пределы страны и отпустили без паспорта. К моменту рассмотрения дела, по сути, Шарий будет находиться в экстрадиционной процедуре.

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