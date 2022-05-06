Після затримання Шарія, його дружина опублікувала "загадковий" коментар – відео без слів під "блатний" трек. Тетяна Песик не сиділа склавши руки, а висміяла її, звернувшись до президентів Туреччини та короля Іспанії, як це робила Марченко, передає 24 канал.

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Тетяна Песик потролила дружину Шарія у стилі Марченко

Кумедне відео зірка опублікувала в інстаграмі, підписавши: "Термінове звернення дружини Шарія".

"Я дружина українського блогера Анатолія Шарія. Хочу звернутися до президента Туреччини Ердогана та короля Іспанії Філіпа VI, до Серхіо Рамоса номер 4", – сказала Песик.

Я вас благаю, хоч мій чоловік і не народний депутат, і не кум Путіна, і не мільярдер, і не виводив тисячі людей по мінному полю… Та бл*, на*ер він мені такий здався. СБУ, забирайте!",

– іронічно доповнила вона.

4 травня проросійського блогера Анатолія Шарія затримали на території Іспанії. Згодом йому заборонили виїжджати за межі країни й відпустили без паспорта. До моменту розгляду справи по суті Шарій перебуватиме в екстрадиційній процедурі.

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