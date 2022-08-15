"Со сценами, не вошедшими в фильм": Лукич выставил на аукцион сценарий фильма "Мои мысли тихие"

На аукцион Антонио Лукич предоставил сценарий ленты "Мои мысли тихие" / My Thoughts Are Silent со сценами, не вошедшими в фильм. Кроме этого, у победителя будут уникальные раскадровки и неопубликованные артматериалы к фильму.

Аукцион продлится до 12 часов четверга, 18 августа. Проводится в твиттере, инстаграме и фейсбуке. Стартовая цена – 2 тысячи гривен. Наивысшая ставка по состоянию на 16:40 15 августа достигла 73 тысяч гривен.

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Антонио Лукич предоставил сценарий фильма "Мои мысли тихие" на аукцион

Как сообщил Нариман Алиев, деньги будут переданы 50% Амилю и Рамилю из группы "Курган и Агрегат" в поддержку ВСУ. Остальные 50% будут переданы благотворительному фонду "Художественное Украинское Движение".

"Антонио Лукич предоставил сценарий ленты Мои мысли тихие со сценами, которые не вошли в фильм. Также уникальные раскадровки и неопубликованные артматериалы к фильму. Автограф от режиссера. Все это ожидает победителя", – отметил Алиев.

По словам Алиева, полученные от продажи сценария средства будут переданы группе Курган и Агрегат в поддержку Вооруженных сил Украины, а также благотворительному фонду Художественное украинское движение.

Спасибо Нариману за предложение устроить аукцион, вырученные деньги пойдут нашим коллегам в фонд поддержки детей МУР Марины Кошкиной и друзьям Курган и Агрегат на нужды армии. Подпись режиссера и пожизненная ссылка на фильм прилагается. Читается довольно легко, почти как сучукрлит,

– прокомментировал Антонио Лукич.

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"Мои мысли тихие": коротко о фильме

Лента режиссера Антонио Лукича уже наделала немалую шумиху не только в Украине, но и в мире. Кроме престижной Золотой Волги, авторы комедии "Мои мысли тихие" завоевали международные награды, в частности, специальную награду на кинофестивале в Карловых Варах.

Фильм рассказывает о звукорежиссере Вадиме, который мечтает эмигрировать в Канаду. Судьба улыбается мечтателю и дает ему такой шанс, если он воплотит заказной проект. Вадиму нужно записать пение редкой утки, живущей в Карпатах, поэтому отправляется на поиски животного.

Мама парня, узнав о проекте, решает использовать возможность и больше пообщаться с сыном. Она отправляется с Вадимом в экспедицию, которая обернется для них порцией курьезов и душевными беседами.

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Главные роли сыграли:

Андрей Лидаговский – Вадим Ротт, звукорежиссер;

Ирма Витовская-Ванца – Галина Ротт, мать Вадима, водитель такси в Ужгороде.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер к фильму