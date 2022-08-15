Аукціон триватиме до 12 години четверга, 18 серпня. Проводиться у твітері, інстаграмі та фейсбуці. Стартова ціна – 2 тисячі гривень. Наразі найвища ставка станом на 16:40 годину 15 серпня сягнула 73 тисячі гривень.

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Антоніо Лукіч надав сценарій стрічки "Мої думки тихі" на аукціон

Як повідомив Наріман Алієв, гроші будуть передані 50 % Амілю та Рамілю з гурту "Курган і Агрегат" на підтримку ЗСУ. Інші 50 % будуть передані благодійному фонду "Мистецький Український Рух".

"Антоніо Лукіч надав сценарій стрічки Мої думки тихі зі сценами, які не увійшли у фільм. Також унікальні розкадровування та неопубліковані артматеріали до фільму. Автограф від режисера. Все це очікує переможця", – зазначив Алієв.

За словами Алієва, отримані від продажу сценарію кошти будуть передані гурту Курган і Агрегат на підтримку Збройних сил України, а також благодійному фонду Мистецький український рух.

Дякую Наріману за пропозицію влаштувати аукціон, вторговані гроші підуть нашим колегам у фонд підтримки дітей МУР Марини Кошкіної та друзям Курган та Агрегат на потреби армії. Підпис режисера та довічний лінк на фільм додається. Читається досить легко, майже як сучукрліт,

— прокоментував Антоніо Лукіч.

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"Мої думки тихі": коротко про фільм

Стрічка режисера Антоніо Лукіча вже наробила чималого галасу не тільки в Україні, але й у світі. Крім престижної Золотої Дзиги, автори комедії "Мої думки тихі" завоювали міжнародні нагороди, зокрема, спеціальну нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах.

Фільм розповідає про звукорежисера Вадима, який мріє емігрувати в Канаду. Доля таки усміхається мрійнику та дає йому такий шанс, якщо він втілить замовний проєкт. Вадиму потрібно записати спів рідкісної качки, що живе у Карпатах, тому він вирушає на пошуки тварини.

Мама хлопця, дізнавшись про проєкт, вирішує використати нагоду та більше поспілкуватись з сином. Вона вирушає з Вадимом в експедицію, яка обернеться для них порцією курйозів та душевними бесідами.

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Головні ролі зіграли:

Андрій Лідаговський — Вадим Ротт, звукорежисер;

Ірма Вітовська-Ванца — Галина Ротт, мати Вадима, водійка таксі в Ужгороді.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер до фільму