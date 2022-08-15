Члени журі кінофестивалю у Локарно зазначили, що "Синдром Гамлета" "блискуче висловлює гамлетівську дилему української молоді". Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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"Синдром Гамлета": найцікавіші факти фільму про Україну

Фільм передає відчуття та досвід героїв в умовах необхідності робити важкий вибір, коли можливості вибору обмежені через жорстоку війну. Продумана до дрібниць кіномова створює універсальний фільм,

– йдеться в заяві членів журі.

"Синдром Гамлета" – це потужний портрет яскравого покоління молодих українців, народжених після розпаду Радянського Союзу, сформованих Майданом 2013 року, натхнених силою політичних змін та зранених війною", – повідомила пресслужба картини.

Світова прем’єра

Міжнародна прем’єра картини відбулася у Швейцарії у межах "Тижня критики" під час кінофестивалю у Локарно. Як відомо, стрічка отримала премію незалежних швейцарських критиків Boccalino d'Oro як перемогу у номінації "Найкращий документальний фільм" кінофестивалю у Локарно.

Під час прем’єрного показу були присутні декілька героїв фільму, зокрема:

акторка Оксана Черкашина ("Погані дороги", "Клондайк")

Ярослав Гавянець, який наразі служить у Збройних силах України.

Крім цього, під час прем’єри знімальна група фільму провела акцію на підтримку України.



Акцію на підтримку України у Локарно / Фото пресслужби фільму



Акцію на підтримку України у Локарно / Фото пресслужби фільму



Акцію на підтримку України у Локарно / Фото пресслужби фільму

Польська національна прем'єра "Синдрому Гамлета" відбулася на Краківському кінофестивалі, де фільм отримав декілька нагород, серед них нагороду за Найкращий польський документальний фільм.

Сюжет картини

За сюжетом п’ятеро молодих людей взяли участь у створені унікальної театральної постановки, яка намагається пов’язати їхній досвід війни з шекспірівським "Гамлетом". Події відбувалися за декілька місяців до повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Для кожного з учасників сцена стала платформою для вираження своїх переживань та травм через можливість поставити самим собі запитання "бути чи не бути" на тлі дилеми, яка є в житті кожного з героїв.

Характери головних героїв

Головні герої фільму "Синдром Гамлета" борються з розчаруванням, безсиллям і гнівом, намагаючись навести лад у своєму житті, часом занурюючись у болісне минуле:

Славік , який пройшов пекло війни та полону, бувши солдатом-кіборгом;

, який пройшов пекло війни та полону, бувши солдатом-кіборгом; Катя , яка прагне вибачення матері за те, що пішла воювати;

, яка прагне вибачення матері за те, що пішла воювати; Родіон , який втік з Донбасу, проте й далі стикається з гомофобією, яка зростає;

, який втік з Донбасу, проте й далі стикається з гомофобією, яка зростає; Романа , який досі бореться з травматичними спогадами свого військового досвіду у якості фельдшера на полі бою;

, який досі бореться з травматичними спогадами свого військового досвіду у якості фельдшера на полі бою; Оксана, яка просто хоче забути та виїхати з країни.

Напружені репетиції вистави поєднуються зі сценами з життя героїв, створюючи потужний портрет покоління, яке намагається подолати травму війни, що після вторгнення Росії не лишається у минулому, а стає їх сьогоденням і майбутнім.

"Синдром Гамлета": дивіться трейлер

Що відомо про режисерів фільму

Ельвіра Нєвєра — польсько-німецька режисерка та сценаристка, яка народилася в Берліні. Вона досліджує теми соціальних та культурних трансформацій у Східній Європі. Її повнометражний документальний фільм "Ефект доміно", створений у співавторстві з Пьотром Росоловським, показали у всьому світі більш ніж на 50 кінофестивалях, зокрема на: IDFA, Hot Docs Toronto та MoMa Doc Fortnight.

Ельвіра Нєвєра є лауреаткою премії Young German Cinema Award 2020 та володаркою престижної американської премії для жінок у кіномистецтві – Chicken & Egg Award 2021.



Ельвіра Нєвєра / Фото пресслужби фільму

Пьотр Росоловський — польський режисер, сценарист і оператор, який живе в Берліні. Він отримав диплом кінооператора Школи кіно у Катовіце та стипендію Академії медіамистецтв у Кельні. Є співавтором "Кролика по-берлінськи" – короткометражного документального фільму, номінованого на Оскар, та співавтором фільму "Ефект доміно", створеного спільно з Ельвірою Нєвєрою.

Доречно зауважити, що фільм "Синдром Гамлета" реалізовано у співпраці студій Balapolis (Польща), та Kundschafter Filmproduktion (Німеччина).



Пьотр Росоловський / Фото пресслужби фільму