Премьера фильма "Цена правды" о Голодоморе-геноциде в Украине 1932 – 1933 годов состоялась в мире в 2019 году. Но в мировом прокате фильм заявлен под названием Mr. Jones. Режиссером выступила польская актриса телевидения и кино Агнешка Холланд.

Не пропустите Чтобы люди знали, ради чего бороться, когда придет Кремль, – Андреа Халупа о Голодоморе-геноциде

Главные события фильма разворачиваются на фоне самой страшной страницы в истории украинского народа – массового искусственного голода, устроенного коммунистическим тоталитарным режимом. Главным героем картины является валлийский журналист Гарет Джонс, который пытается рассказать миру об уничтожении украинцев благодаря газете New York Times. Но сговор не дает ему шансов и его убивают, но правда остается жить навсегда.

Впечатляющие детали съемок фильма о Голодоморе

Впервые Андреа узнала о Голодоморе от своей мамы, а она от деда Андреа – Алексея Кейса, который пережил голод на Донбассе. Он написал мемуары о жизни в Украине. Одно из свидетельств своего деда о Голодоморе Андреа использовала в фильме "Цена правды". Съемки фильма о Голодоморе-геноциде проходили в Украине, в частности на окраинах Киева. В эксклюзивном интервью для редакции Кино 24 Андреа Халупа рассказала о том, как происходило фильмирование одной из самых ужасных сцен в фильме.

В сцене Гарет Джонс проходит мимо грузовика, на который собирали человеческие тела, и он видит ребенка, который разрывается от плача и пытается разбудить свою мертвую мать. Но Гарет также видит, как "собиратели" бросают в грузовик с мертвыми телами его мертвую мать, и за ней – ребенка, который продолжает неистово плакать.

Андреа рассказала, что съемка этой сцены происходила в тяжелое время, когда многие из съемочной группы болели, а страшный холод истощал актеров. Для того, чтобы "поддержать людей на съемках, добавить всем энергии и уверенности", сценарист направила электронное письмо, в котором поделилась реальными воспоминаниями своего дедушки об автомобиле "собирателя тел".

Это было также для того, чтобы напомнить людям, что мы снимаем настоящие события. Поэтому когда мы подошли к съемке этого же эпизода в фильме, все сказали, что испытывали особую силу и эмоции благодаря воспоминаниям моего деда,

– поделилась Андреа.

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, будут говорить их родные. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

"Цена правды" 2019: смотрите трейлер фильма