"Чтобы навсегда почтить": Сеитаблаев просит присоединиться к сбору на мемориал памяти Павла Ли

Актер Павел Ли сыграл в фильме "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева свою последнюю роль. 6 марта 2022 года российские оккупанты убили его в Ирпене.

Ахтем Шевкетович считает Пашу Ли был очень светлым человеком и очень талантливым во всем. Сегодня он просит присоединиться к сбору на мемориал, чтобы почтить его память навсегда.

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Сеитаблаев просит присоединиться к сбору на мемориал памяти Павла Ли

Ахтем Сеитаблаев трогательно упомянул об актере. В своем фейсбуке он написал: "Каждый, кто знал актера Пашу Ли, вспоминают его как человека, наполненного светом. Он чувствовал людей, всегда был готов поддержать и помочь, умел метко пошутить и вовремя молча обнять. Роль капитана с позывным "Осирис" в фильме "Мирный-21" является последней ролью Паши. 6 марта 2022 года российские шары унесли жизни у нашего коллеги и друга, который волонтерил в городе Ирпень с начала полномасштабного вторжения".

Чтобы навсегда почтить память Павла Ли, мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к мемориалу памяти Павла Ли. Он будет установлен в Центральном Ирпенском парке. Перейдите по ссылке и присоединяйтесь к важному сбору, пожалуйста,

– отметил Сеитаблаев.

Сбор по ссылке . Цель – 120 тысяч гривен.

"Герои не умирают, пока мы помним о них!", – подытожил Ахтем Сеитаблаев.

Павел Ли / Фото из фейсбука Ахтема Сеитаблаева

Напомним, Павел Ли последний раз снялся в фильме Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". В военной драме он сыграл самого себя. Как сказал Ахтем Сеитаблаев в интервью 24 Каналу, он родом из Крыма и очень любил его и египтологию: "Когда мы придумывали его позывной, хотя в 2014 году это было редкостью, у нас однажды крымскотатарское название Асирес сошлось с названием Осирис – воином света. Так он стал "Осирисом".

И когда я получил приглашение на прощание со своим другом в похоронном бюро "Осирис", то еще раз удивился, насколько жизнь и Всевышний намного сложнее сценаристы, если можно так сказать, чем мы думаем,

– поделился режиссер.

"Мирный-21" от 22 февраля во всех кинотеатрах Украины!

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