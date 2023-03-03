Ахтем Шевкетович вважає Пашу Лі був дуже світлою людиною та надзвичайно талановитим у всьому. Сьогодні він просить долучитися до збору на меморіал, щоб вшанувати його пам’ять назавжди.

Читайте наш ексклюзив Про фільм "Мирний-21", Пашу Лі, рік війни та перемогу України: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим

Сеітаблаєв просить долучитися до збору на меморіал пам’яті Павла Лі

Ахтем Сеітаблаєв зворушливо згадав про актора. У своєму фейсбуці він написав: "Кожен, хто знав актора Пашу Лі, згадують його як людину, що сповнена світлом. Він відчував людей, завжди був готовий підтримати та допомогти, вмів влучно пожартувати та вчасно мовчки обійняти. Роль капітана з позивним "Осіріс" у фільмі "Мирний-21" наразі є останньою роллю Паші. 6 березня 2022 року російські кулі забрали життя в нашого колеги й друга, який волонтерив у місті Ірпінь з початку повномасштабного вторгнення".

Щоб назавжди вшанувати пам’ять Павла Лі ми запрошуємо усіє небайдужих долучитись до збору на меморіал пам’яті Павла Лі. Він буде встановлений в Центральному Ірпінському парку. Переходьте за посиланням та долучайтесь до важливого збору, будь ласка,

– зазначив Сеітаблаєв.

Збір за посиланням. Ціль – 120 тисяч гривень.

"Герої не вмирають, доки ми пам’ятаємо про них!", – підсумував Ахтем Сеітаблаєв.

Павло Лі / Фото з фейсбуку Ахтема Сеітаблаєва

Нагадаємо, Павло Лі востаннє знявся у фільмі Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". У воєнній драмі він зіграв самого себе. Як сказав Ахтем Сеітаблаєв в інтерв’ю 24 Каналу, він родом з Криму та дуже любив його та єгиптологію: "Коли ми вигадували його позивний, хоча у 2014 році це було рідкістю, у нас якось кримськотатарська назва Асирес зійшлася з назвою Осіріс – воїном світла. Так він став "Осірісом".

І коли я отримав запрошення на прощання зі своїм другом у похоронному бюро "Осіріс", то вкотре здивувався, наскільки життя і Всевишній набагато складніші сценаристи, якщо можна так сказати, ніж ми думаємо,

– поділився режисер.

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