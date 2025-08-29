Приближается осень - самое уютное время года. Это период, когда настоящие киноманы обожают пересматривать легендарного "Гарри Поттера".

И хотя всем уже хорошо известен сюжет этой ленты, это не мешает, чтобы просматривать фильм снова и снова. В материале Кино 24 мы решили показать, как сегодня выглядят актеры любимой киноистории.

Как изменились актеры "Гарри Поттера"?

Гарри Поттер – Дэниел Рэдклифф

Даниэл Рэдклифф сыграл главную роль в легендарном фильме. На момент начала съемок первого фильма "Гарри Поттер и философский камень" мальчику было всего 11 лет. Сегодня же Даниэлу 36, и он уже сам стал отцом. Вот как сейчас выглядит актер:

Гермиона Грейнджер – Эмма Уотсон

Любимая всеми актриса Эмма Уотсон также сыграла одну из главных ролей в фильме "Гарри Поттер". Ее персонаж – Гермиона Грейнджер: педантичная, ответственная и умная девочка. На момент съемок Эмми было всего 10 лет, сегодня же ей 35, но это не мешает ей выглядеть просто потрясающе.

Рон Уизли – Руперт Гринт

Еще один любимый персонаж из тройки главных актеров, главных персонажей – это Рон Уизли. Его сыграл Руперт Гринт. Актер родился 24 августа 1988 года, поэтому на момент съемок ему было 12 лет. Он уже давно не тот озорник и безответственный юморист, а вполне такой серьезный человек и актер. Сегодня Руперту 37, но его рыжая "шевелюра" продолжает влюблять в себя поклонников снова и снова.

Кстати, напомним, что сейчас продолжаются съемки нового сериала о Гарри Поттере, и в сети уже можно увидеть первые кадры со съемок. В частности, HBO впервые показали, как будет выглядеть именно рыжеволосая семья Уизли. Известно, что премьера первой части состоится в 2027 году, а финальный сезон выйдет в 2037. Так что сериал планируют растянуть на 10 лет.