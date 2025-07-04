Вы их не узнаете: как изменились любимые актрисы легендарного сериала "H2O: Просто добавь воды"

Среди настоящих киноманов, наверное, не найдется человека, который бы не помнил сериал "H2O: Просто добавь воды". Это приключенческая история о трех девушках-подростках, которые попадают в древнюю пещеру, где с ними происходит волшебное превращение.

Зрители обожали актрис, которые сыграли главные роли. В материале Кино 24 мы покажем, как сейчас выглядят эти актрисы. Кстати, ранее мы показывали, как изменились актеры сериала "Байдыковка", который также "родом из детства".

Рекомендуем От инженеров до экономистов: какие профессии освоили популярные украинские актеры

Кариба Хейн

Кариба Хейн в сериале "H2O: Просто добавь воды" сыграла роль Рикки Чедвик – одной из трех главных героинь сериала. Рикки присоединяется к Клео и Эмме после того, как все они попадают на остров Макко и превращаются в русалок. Ее сила заключается в умении кипятить воду и контролировать тепло.

Сегодня актрисе уже 36 лет, год назад она вышла замуж, а уже сейчас является мамой крошечного малыша. Вот, как Кариба выглядит сейчас:

Фиби Тонкин

Фиби Тонкин в сериале "H2O: Просто добавь воды" сыграла роль Клео Сертори – одной из трех главных русалок. Она была застенчивой девушкой, которой сначала не нравилась вода, но впоследствии она смогла овладеть форму и объемы воды, а позже даже влиять на ветер.

Сегодня Фиби Тонкин уже 35 лет и совсем недавно стало известно, что она вышла замуж за австралийского актера. Кроме того, она сегодня не только актриса, а и модель. Ее можно увидеть на обложках журнала Vogue и многих других изданиях. Вот как выглядят свадебные фотографии актрисы:

Клэр Холт

Клэр Холт сыграла роль Эммы Гилберт – одной из трех главных русалок в первых двух сезонах. Эмма – ответственная, уверенная в себе и организованная девушка, чемпионка по плаванию, которая получила способность замораживать воду, а впоследствии и управлять льдом, снегом и облаками. Однако актриса покинула сериал после завершения 2 сезона.

Сегодня Клэр 37 лет и судя по фотографиям в соцсетях, она была на свадьбе у своей подруги по сериалу Фиби Тонкин.

Сама же актриса активно ведет свои соцсети и делится фотографиями из своей жизни.