Звездное детство: как сейчас выглядят дети-актеры, сыгравшие в самых популярных фильмах

В наших любимых фильмах, которые каждый ежегодно смотрит, как только начинается новогодне-рождественский период, сыграли роль маленькие актеры, которые сегодня уже взрослые и самодостаточные личности. Впрочем, они навсегда остались любимыми детскими персонажами.

Узнайте в материале 24 Канала, как сейчас выглядит Кевин из "Сам дома", Гарри Поттер и другие.

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Как сейчас выглядят дети-актеры из популярных фильмов

Элисон Портер ("Кучерявка Сью")

После успешного фильма, юная Элисон стала очень популярной. Однако для самой девушки эта роль оказалась почти последней в актерской карьере.

Она решила завершить актерскую деятельность и попытаться стать певицей. Несмотря на то, что это новое занятие не привело к ее огромной популярности, она одержала победу в американском шоу "Голос".

Дэниел Рэдклифф ("Гарри Поттер")

Английский актер театра и кино, известный своей ролью Гарри Поттеру в экранизации романов Джоан Роулинг. Он начал сниматься в фильме "Гарри Поттер" на момент, когда ему было 11 лет.

В 2009 году признан Книгой рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. И сейчас Дэниел уже сам стал отцом и продолжает строить карьеру актера.

Маколей Калкин ("Сам дома")

Признанный актер Маколей Калкин обрел популярность еще в своем детстве. Благодаря вышедшему фильму "Сам дома", когда Калкину было всего 10 лет, он стал безумно популярным. Однако после успеха этой картины его карьера начала уменьшаться.

На время Калкин приостановил свою карьеру, но постепенно возвращался в кино. Несмотря на это, его фильмы не приобретали большого успеха. Нравственное состояние актера ухудшалось, и он стал употреблять наркотики.

В конце концов, Маколей решил покончить с вредными привычками. Он сыграл роль в сериале "Американская история ужасов", ставшей своеобразной реабилитацией для него в кино. А недавно Калкин получил заветную звезду на Аллее славы.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен ("Двое: я и моя тень")

Американские актрисы-близнецы обрели популярность в возрасте девяти лет, когда вышел фильм "Двое: я и моя тень".

После успеха этой картины их карьера стремительно развивалась. Актрисы приняли участие во многих фильмах и даже основали свою собственную компанию, став самыми молодыми продюсерами в Голливуде. Последним проектом близнецов был фильм "Мгновения Нью-Йорка", но он не получился успешным. После этого они редко появлялись вместе на экранах, а им сейчас 37 лет.