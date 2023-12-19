Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, як зараз виглядає Кевін із "Сам удома", Гаррі Поттер та інші.

Рекомендуємо Подивитися на одному подиху: 3 культові фільми, в яких фігурує рулетка

Як зараз виглядають діти-актори із популярних фільмів

Елісон Портер ("Кучерявка Сью")

Після успішного фільму, юна Елісон стала надзвичайно популярною. Однак для самої дівчини ця роль виявилася майже останньою в її акторській кар'єрі.

Вона вирішила завершити акторську діяльність і спробувати стати співачкою. Попри те, що це нове заняття не призвело до її величезної популярності, вона здобула перемогу в американському шоу "Голос".

Деніел Редкліфф ("Гаррі Поттер")

Англійський актор театру та кіно, відомий своєю роллю Гаррі Поттера в екранізації романів Джоан Роулінг. Він почав зніматися в "Гаррі Потеррі" на момент, коли йому було 11 років.

У 2009 році визнаний Книгою рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор десятиліття. І зараз Деніел уже сам став батьком та продовжує будувати кар'єру актора.

Маколей Калкін ("Сам удома")

Визнаний актор Маколей Калкін здобув популярність ще у своєму дитинстві. Завдяки фільму "Сам удома", що вийшов, коли Калкіну було всього 10 років, він став шалено популярним. Однак після успіху цієї стрічки його кар'єра почала зменшуватися.

На деякий час Калкін призупинив свою кар'єру, але поступово повертався в кіно. Попри це, його фільми не набували великого успіху. Моральний стан актора погіршувався, і він став вживати наркотики.

Урешті-решт, Маколей вирішив покласти край шкідливим звичкам. Він зіграв роль у серіалі "Американська історія жахів", яка стала своєрідною реабілітацією для нього у кіно. А нещодавно Калкін отримав заповітну зірку на Алеї слави.

Мері-Кейт та Ешлі Олсен ("Двоє: я і моя тінь")

Американські акторки-близнючки здобули популярність у віці дев'яти років, коли вийшов фільм "Двоє: я і моя тінь".

Після успіху цієї стрічки їхня кар'єра стрімко розвивалася. Акторки взяли участь у багатьох фільмах і навіть заснували свою власну компанію, ставши наймолодшими продюсерками у Голлівуді. Останнім проєктом близнючок був фільм "Миттєвості Нью-Йорка", але він не вийшов успішним. Після цього вони рідко з'являлися разом на екранах, а їм зараз 37 років.