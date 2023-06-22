Первая серия "Секретное вторжение" вышла 21 июня. Какой график выхода серий, известно о сюжете и актерском составе – читайте в материале 24 Канала.

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Интересные факты о сериале "Секретное вторжение"

Сюжет

Работа над созданием "Секретного вторжение" началась в сентябре 2020 года, когда наняли сценариста Кайла Брэдстрита, а Джексона закрепили за главной ролью.

Продюсер Кевин Файги заявил, что сериал по сравнению с мультфильмом "Секретное вторжение" не будет иметь такого большого объема и влияния, даже по численности персонажей. Мультфильм "Секретное вторжение" даже превосходит фильм "Мстители: Завершение" 2019 года по количеству персонажей. Зато "Секретное вторжение" сосредоточится на элементах политической паранойи, знакомых фанам комиксов, через персонажей Джексона и Мендельсона.

В сериале Джексон узнает о секретном вторжении фракции Скрулл на Землю, которые способны изменять свою форму. Фьюри объединяется со своими союзниками, включая Эверетта Росса, Марию Хилл и Скрулла Талоса, устроившего к тому времени жизнь на Земле.

Съемки происходили в Лос-Анджелесе.

Кадр из сериала "Секретное вторжение" / Marvel

Актерский состав

Сэмюэль Л. Джексон и Бен Мендельсон вернутся в свои привычные роли Ника Фьюри и Талоса. Кроме них, в сериале сыграют:

Коби Смолдерс;

Мартин Фриман;

Дон Чидл;

Дермот Малруни;

Кингсли Бен-Адир;

Эмилия Кларк;

Оливия Колман;

Кристофер МакДональд;

Кармен Иджого.

График выхода серий

"Секретное вторжение" будет состоять из шести серий, каждая из которых будет выходить каждую среду с финалом 26 июля.

1 серия – Resurrection – 21 июня;

2 серия – Self-Report Scheme – 28 июня;

3 серия – Lost in Storage – 12 июня;

– 12 июня; 5 серия – Suss Out the Meek – 26 июня.

Кадр из сериала "Секретное вторжение" / Marvel

Трейлеры и рейтинг Rotten Tomatoes

Первый трейлер "Секретного вторжения" дебютировал на выставке D23 Expo 2022. В трейлере показаны Дон Чидл, Сэмюэл Л. Джексон и Колби Смолдерс, борющиеся с вторжением. Мы также видим фрагменты драматических выступлений Бена Мендельсона и Оливии Колман.

"Секретное вторжение" 2023: смотрите первый трейлер

Во втором трейлере, вышедшем 2 месяца назад и набрав 19 миллионов просмотров, авторы сериала уже решили покинуть кадры из Москвы. В частности, в ролике мы можем увидеть как пылает Кремль.

"Секретное вторжение" 2023: смотрите второй трейлер

На Rotten Tomatoes сериал "Секретное вторжение" получил 66% свежести от кинокритиков и 82% от зрителей. Рейтинг IMDb первой серии сериала составляет 7,7 из 10.