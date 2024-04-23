С первой серии после выхода на экраны сериал "Секс и город" завоевал расположение миллионов. Кино 24 покажет, как изменились исполнительницы главных ролей сериала.

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О чем сериал "Секс и город"

В популярном сериале "Секс в большом городе" главная героиня – Кэрри Брэдшоу, молодая журналистка, которая живет в Нью-Йорке. Она живет повседневной жизнью, пишущая об обычных женских проблемах.

В компании ее лучших подруг есть Саманта, Шарлотта и Миранда и каждая из них ищет счастье по-своему. Керри, в частности, кажется, наконец нашла свою идеальную пару в лице Мистера Бига – красивого, успешного и умного мужчины. Однако их отношения неспокойные, частые разрывы заставляют Кэрри искать утешения в объятиях других мужчин.

Саманта, с другой стороны, никогда не имела проблем в личной жизни, коллекционируя мужчин и сексуальный опыт, но не влюбляясь. Шарлотта мечтает выйти замуж за респектабельного джентльмена, но постоянно сталкивается с неподходящими партнерами. Миранда, независимая красавица этой компании, пытается найти достойного партнера, поскольку привыкла брать на себя ответственность в отношениях.

"Секс и город": смотрите онлайн трейлер сериала

Как сейчас выглядят исполнительницы главных ролей



Кэрри Брэдшоу – Сара Джессика Паркер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Саманта Джонс – Ким Кэттролл тогда и сейчас / Коллаж Кино 24