З першої серії після виходу на екрани серіал "Секс і місто" завоював прихильність мільйонів. Кіно 24 покаже, як змінилися виконавиці головних ролей серіалу.

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Про що серіал "Секс і місто"

У популярному серіалі "Секс у великому місті" головна героїня – Керрі Бредшоу, молода журналістка, яка мешкає в Нью-Йорку. Вона живе повсякденним життям, пишучи про звичайні жіночі проблеми.

У компанії її найкращих подруг є Саманта, Шарлотта та Міранда і кожна з них шукає щастя по-своєму. Керрі, зокрема, здається, нарешті знайшла свою ідеальну пару в особі Містера Біґа – вродливого, успішного та розумного чоловіка. Однак їхні стосунки неспокійні, часті розриви змушують Керрі шукати розради в обіймах інших чоловіків.

Саманта, з іншого боку, ніколи не мала проблем в особистому житті, колекціонуючи чоловіків і сексуальний досвід, але не закохуючись. Шарлотта мріє вийти заміж за респектабельного джентльмена, але постійно стикається з невідповідними партнерами. Міранда, незалежна красуня цієї компанії, намагається знайти гідного партнера, оскільки звикла брати на себе відповідальність у стосунках.

"Секс і місто": дивіться онлайн трейлер серіалу

Як зараз виглядають виконавиці головних ролей



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