Цветник кинематографа: 3 самые сексуальные украинские актрисы

На протяжении многих лет красота украинских женщин очаровывает сердца мужчин по всему миру. Немало привлекательных актрис Украины уже стали любимчиками миллионов кинозрителей, очаровывая людей своей женской энергией и привлекательностью.

Среди них: Ксения Мишина, Анна Сагайдачная и другие известные украинские актрисы. Смотрите, кто еще вошел в список Кино 24 и читайте, что известно об их жизни.

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Ксения Мишина

Одна из самых красивых и популярных украинских актрис – Ксения Мишина. Известно, что актриса очень внимательно следит за своим здоровьем и внешним видом, следит за питанием, регулярно тренируется и уделяет много внимания уходовым процедурам.

Еще недавно она была завидной холостячкой, а теперь в ее жизни появился любимый. Поэтому Ксения успевает уделять время самой себе, быть матерью для сына Платона, реализовываться в карьере, а теперь еще и быть любимой женщиной.

Наталка Денисенко

Если вы помните волшебный голос Мавки из мультфильма "Мавка. Лесная песня", то это была именно Наталка Денисенко. Сегодня она известна как киноактриса, актриса дубляжа. Наталья участвует в театральных спектаклях, гастролируя по всей Украине и за ее пределами.

При этом актриса успевает уделять время самой себе и своему сыночку, которого сейчас воспитывает сама, поскольку ее муж, Андрей Фединчик, защищает Украину на фронте.

Анна Сагайдачная

Актриса, которая получила большую популярность благодаря роли Натальи Дорошенко в сериале "Крепостная". Она сейчас реже появляется в фильмах и признается, что переживает сложный период в своей жизни. Однако она радует своих поклонников разнообразными фотосессиями и красивыми снимками. Признается, что обожает экспериментировать с образами и испытывать новые роли для себя. И хотя некоторые люди критикуют ее за то, что считают фотосессии слишком откровенными, большинство восхищаются внешностью актрисы.

Смотрите, как выглядят самые привлекательные актрисы современности в нашем списке и составляйте свой рейтинг секс-символов украинского кино.