Похитители женских сердец: 5 самых сексуальных актеров 2000-х годов

Двухтысячные годы были богаты на хороших актеров. Некоторые получили свою наибольшую узнаваемость именно тогда, а впоследствии достигли еще лучших успехов в карьере. Звезды покоряли сердца поклонниц, которые мечтали о знакомстве с ними.

Есть актеры, которые стали настоящими секс-символами 2000-х годов. Сейчас они, конечно, уже повзрослели, однако пытаются держать планку. О самых сексуальных актерах того времени расскажет Кино 24.

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Сексуальные актеры 2000-х годов

Чад Мюррей

В 2000-х годах карьера американского актера Чада Мюррея стремительно развивалась. В те времена он, в частности, снялся в таких фильмах и сериалах: "Девочки Гилмор", "История золушки", "Школа выживания" и "Чумовая пятница".

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо стал настоящим секс-символом 2000-х годов, однако и сейчас разбивает сердца женщин. За свою карьеру актер уже получил немало наград, бурно развивается и его личная жизнь.

Брэд Питт

Лауреат премий "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус" Брэд Питт также похищал женские сердца в 2000-х годах и продолжаю это делать и сейчас. Фильмы с этим актером становятся культовыми и получают бешеную популярность.

Райан Гослинг

Канадский киноактер Райан Гослинг и сейчас считается одним из самых сексуальных среди известных мужчин. Молодого его можно увидеть в таких фильмах: "Вспоминая Титанов", "Фанатик" и "Дневник памяти".

Зак Эфрон

Едва ли не самую большую славу американский актер Зак Эфрон получил, когда снялся в фильме "Классный мюзикл", который состоит из трех частей. Особенно обольстителен он в третьей. Сейчас знаменательность продолжает появляться в кино.

Вы точно видели кого-то из этих актеров в кино. У них не только привлекательная внешность, но и невероятный талант.