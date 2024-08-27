Они украли сердца женщин: 3 самых сексуальных мужчин из сериала "Эмили в Париже"

15 августа на Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала "Эмили в Париже". Зрители уже могут увидеть первые серии, а следующие эпизоды выйдут совсем скоро – 12 сентября. Традиционно поклонники могут наблюдать за приключениями Эмили в столице Франции, в частности за ее успехами и неудачами на работе и бурной личной жизнью.

В сети продолжают обсуждать новый сезон "Эмили в Париже". Отзывы, к слову, неоднозначные – не все понравилось фанатам. Однако некоторым девушкам пришлись по душе мужчины из сериала: они поражают своей харизмой и красотой. О самых сексуальных актерах проекта расскажет Кино 24.

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Лукас Браво – Габриэль

Французский актер Лукас Браво – один из самых ярких и сексуальных в сериале. Не зря Эмили влюбляется в его героя уже в первых сериях. Кроме актерства, мужчина также работал манекеном, поваром и барменом. Когда-то даже участвовал в видеокампейне Chanel.

Люсьен Лависконт – Алфи

Британский актер Люсьен Лависконт сыграл роль Алфи, в которого также влюбляется Эмили. Их отношения развиваются довольно быстро и страстно. Интересно, что именно сериал "Эмили в Париже" принес мужчине большую популярность, хотя до того его можно было увидеть в кино, в частности в сериале "Королевы крика".

Пол Форман – Николас

Пол Форман в сериале перевоплотился в состоятельного мужчину, который встречается с другой главной героиней – Минди, которая является подругой Эмили. Кстати, актеры – пара и в реальной жизни. Вероятно, это также помогает им играть своих персонажей. Пола, к слову, еще можно увидеть в сериалах "Доктор Кто" и "Испанская принцесса".

Согласитесь, что в сериале действительно красивые мужчины. Бывает сложно оторвать от них взгляд в некоторых моментах.