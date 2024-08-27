У мережі продовжують обговорювати новий сезон "Емілі в Парижі". Відгуки, до слова, неоднозначні – не все сподобалося фанатам. Однак деяким дівчатам припали до душі чоловіки з серіалу: вони вражають своєю харизмою та красою. Про найсексуальніших акторів проєкту розповість Кіно 24.

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Лукас Браво – Габріель

Французький актор Лукас Браво – один із найяскравіших та найсексуальніших у серіалі. Не дарма Емілі закохується у його героя вже у перших серіях. Окрім акторства, чоловік також працював манекеном, кухарем та барменом. Колись навіть брав участь у відеокампейні Chanel.

Люсьєн Лавісконт – Алфі

Британський актор Люсьєн Лавісконт зіграв роль Алфі, у якого також закохується Емілі. Їхні стосунки розвиваються доволі швидко та пристрасно. Цікаво, що саме серіал "Емілі в Парижі" приніс чоловікові велику популярність, хоча до того його також можна було побачити у кіно, зокрема у серіалі "Королеви крику".

Пол Форман – Ніколас

Пол Форман у серіалі перевтілився у заможного чоловіка, який зустрічається з іншою головною героїнею – Мінді, яка є подругою Емілі. До речі, актори – пара і в реальному житті. Ймовірно, це також допомагає їм грати своїх персонажів. Пола, до слова, ще можна побачити у серіалах "Доктор Хто" і "Іспанська принцеса".

Погодьтеся, що у серіалі дійсно красиві чоловіки. Буває складно відірвати від них погляд у деяких моментах.