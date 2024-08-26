Деякі знаменитості вміють визнати свої помилки, публічно вибачитись та рухатися вперед, зберігаючи свою репутацію. У матеріалі від Кіно 24 ви зможете дізнатися, хто з українських акторів опинився в центрі серйозних скандалів.

Радимо Обрали свідомий шлях: 4 відомі українські актори, які ніколи не знімались у Росії

Тарас Цимбалюк

Актор опинився в центрі гучного скандалу після того, як на вечірці, де він перебував разом зі своєю обраницею Світланою Готочкіною та скандальною блогеркою Анною Алхім, звучали пісні російських виконавців. На фоні грала пісня Сергія Мазаєва, який публічно підтримував Путіна на виборах у Росії. На цей факт звернула увагу журналістка Аліна Доротюк.

Цимбалюк не довго мовчав щодо інциденту з російськими піснями. Після розголосу він звернувся до своєї аудиторії через соціальні мережі, опублікувавши вибачення та визнавши свою помилку.

Ольга Сумська

Ольга Сумська опинилася в центрі скандалу через сімейний конфлікт із племінником. Причиною суперечки стало рішення її доньки залишитися в Росії та будувати своє життя там, що викликало обурення з боку родича. Племінник публічно засудив цей вибір, вважаючи його неприпустимим у нинішніх обставинах, коли Росія веде агресивну війну проти України.

Ситуація привернула увагу громадськості, викликавши хвилю обговорень щодо патріотизму та особистих виборів в умовах війни. Ольга Сумська, попри критику, намагалася захистити свою доньку та підтримати її рішення, що лише додало напруги в конфлікт.

Проте Ольга також зазначила, що хотіла б відновити спілкування зі своїми рідними й знайти спільну мову. Та, схоже, родичі не мають такого бажання.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина, яка під час великої війни є ведучою популярного українського шоу "Я люблю Україну", опинилася в центрі критики після того, як дала інтерв'ю російською мовою. Вибір спілкуватися мовою країни-агресора викликав негативну реакцію з боку української громадськості. Багато людей вважають, що публічні особи, особливо під час війни, повинні бути прикладом підтримки української культури та мови.

Попри значну хвилю критики, акторка не надала жодних публічних коментарів стосовно свого рішення і не виправдовувала своїх дій. Її мовчання викликало додаткові обговорення та засудження з боку шанувальників і суспільства.