Редакция Кино 24 сегодня расскажет о самых сексуальных украинских актерах. Кто-то из них уже точно успел полюбиться вам благодаря своим ролям.

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Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Его можно увидеть во многих украинских фильмах и сериалах. К примеру, "Кофе с кардамоном", "Поймать Кайдаша", "Крепостная", "Женский доктор" и "Связь".

Иван Блиндар

Иван Блиндар играет в спектаклях Национального Ивано-Франковского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко. В этом году состоялась премьера фильма "Я, "Победа" и Берлин", где актер исполнил главную роль. Ивану прекрасно удалось перевоплотиться в молодого Кузьму Скрябина.

Максим Самчик

Безумная слава пришла к Максиму Самчику после выхода сериала "Первые ласточки", в котором он также получил роль. Украинцы, кроме того, знают его по таким лентам: "Когда падают деревья" и "Одна семья".

Артур Логай

Артура Логая можно увидеть не только в фильмах и сериалах, но и различных шоу, например "Х-Фактор" и "Танцы со звездами". В последнем он, кстати, одержал победу в 8 сезоне. Впервые в кино появился в популярном сериалити "Киев днем и ночью", впоследствии продолжил свою карьеру актера.

Алексей Гнатковский

Ивано-франковский актер Алексей Гнатковский является Заслуженным артистом Украины. Он поразил людей своей игрой в фильме "Довбуш", который вышел на экраны в 2023 году. Это был первый и пока единственный раз, когда зрители наблюдали за актером в кино, хотя он часто получает различные предложения.

Уверены, что вы знаете многих из этих актеров. Возможно, в нашей подборке даже найдете своего любимого, чей талант действительно поражает.