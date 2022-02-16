Семья оператора из Украины Галины Хатчинс подала в суд на актера Алека Болдуина и продюсеров фильма "Ржавчина". В иске она утверждает, что пренебрежение правилами безопасности и игнорирование жалоб привело к гибели Хатчинса.

Иск мужа покойной украинки Мэтью Хатчинс и их сына Андроса подали в окружной суд штата Нью-Мексико. В нем говорится о немалых нарушениях стандартов отрасли, пренебрежении безопасностью на съемочной площадке, несоблюдении стандартных проверок безопасности, что привело к смертельным последствиям.

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"Виновных много, но оружие было у Болдуина. Если бы он не стрелял, она бы не умерла, – сказал адвокат семьи Гатчинс. – Болдуин несет значительную долю ответственности, но есть и другие. Это дело справедливо оценит ответственность каждого, кто отвечает за бессмысленную трагедию".

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же, как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Кроме того, обвиняют продюсеров семьи. Ведь они, по информации CNN, "решили нанять дешевую команду из доступных" и "сознательно наняли совершенно неквалифицированного оружейника" – 24-летнюю Анну Гутьеррес Рид, у которой фактически нет опыта. Кроме того, девушке приходилось исполнять обязанности помощника реквизитора.

Следовательно, кроме Алека Болдуина, ответчиками должны стать Rust Movie Productions LLC., 3rd Shift Media, другие продюсеры фильма, а также помощник режиссера Дэйв Холлс, передавший оружие Болдуину перед выстрелом.

Напомним, отец убитой Галины Хатчинс считает, что Алек Болдуин "отчасти виноват", и не может понять поведение актера.

Мне ясно, что Болдуин произвел выстрел из рук, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери... Алек отчасти виноват в том, что выстрелил,

– сказал отец Хатчинс.

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