Позов чоловіка покійної українки Метью Гатчінса та їхнього сина Андроса подали до окружного суду штату Нью-Мексико. У ньому йдеться про чималі порушення стандартів галузі, нехтування безпекою на знімальному майданчику, не дотримання стандартних перевірок безпеки, що призвело до смертельних наслідків.

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Винних багато, але зброя була в Болдвіна. Якби він не стріляв, вона б не померла, – сказав адвокат сім’ї Гатчінс. – Болдвін несе значну частку відповідальності, але є й інші. Ця справа справедливо оцінить частку кожного, хто відповідає за безглузду трагедію.

Актор завжди перебуває в центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Окрім цього, звинувачують продюсерів сім’ї. Адже вони, за інформацією CNN, "вирішили найняти найдешевшу команду з доступних" і "свідомо найняли абсолютно некваліфікованого зброярку" – 24-річну Ганну Гутьєррес Рід, у якому фактично немає досвіду. Крім того, дівчині доводилося виконувати обов’язки помічника реквізитора.

Отож, окрім Алека Болдвіна, відповідачами мають стати Rust Movie Productions LLC., 3rd Shift Media, інші продюсери фільму, а також помічник режисера Дейв Холлс, який передав зброю Болдвіну перед пострілом.

Нагадаємо, батько вбитої Галини Гатчінс вважає, що Алек Болдвін "частково винен", і він не може зрозуміти поведінку актора.

Мені ясно, що Болдвін здійснив постріл із руки, тому мені важко зрозуміти, чому він не може нести часткову відповідальність за смерть моєї доньки... Алек частково винен у тому, що вистрілив,

– сказав батько Гатчінс.

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