На официальной странице Netflix в инстаграме объявили о том, что команда вернулась на съемочную площадку для работы над новыми эпизодами. Эта новость вызвала настоящий ажиотаж среди фанатов, которые сразу же начали обсуждать, что ждет любимых персонажей в будущем сезоне.

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Стартовали съемки 4 сезона "Бриджертонов": что известно

Наконец поклонники сериала "Бриджертоны" дождались новостей о работе над четвертым сезоном. Создатели сериала подтвердили, что новые эпизоды будут сосредоточены на романтической истории Бенедикта Бриджертона, второго по старшинству брата в семье, и его загадочной новой возлюбленной. Эта сюжетная линия обещает подарить зрителям захватывающие моменты и неожиданные повороты.

В дополнение, создатели сериала поделились первой совместной фотосессией главных актеров, которые будут в центре внимания нового сезона. Эта фотосессия вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников, которые с нетерпением ждут развития новой романтической истории в любимом сериале.

Дорогое светское общество, мы с большой радостью сообщаем вам, что работа над 4 сезоном "Бриджертонов" официально начата,

– написали на странице.

Многие пользователи отмечают, что этот сезон обещает быть самым стильным из всех, выходивших ранее. Главные актеры выглядят просто великолепно в кадре.

Пользователи сети также отмечают, что актеры прекрасно подходят друг другу, создавая гармоничный и привлекательный дуэт.

Что известно о работе над новым сезоном

Стало известно, что к актерскому составу четвертого сезона присоединится талантливая актриса Ерин Ха, которая сыграет роль Софи – новой возлюбленной Бенедикта.

Ее персонаж обещает быть загадочным и увлекательным, что добавит новых эмоций и интриги к событиям сериала. Ожидается, что четвертый сезон не оставит равнодушными фанатов "Бриджертонов" и станет одной из самых интересных глав в саге о семье Бриджертонов.