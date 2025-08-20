Продолжаются съемки будущего сериала о Гарри Поттере. А сервис HBO продолжает интриговать поклонников и раскрывать интересные подробности об этом кинопроекте. Ранее мы делились о том, что в сети появились первые кадры со съемок сериала.

Видео опубликовали очевидцы, которые находились в Лондоне именно в момент съемок. На этот раз компания показала, как будет выглядеть любимая рыжеволосая семья Уизли, которую обожают все. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на HBO.

Как будет выглядеть семья Уизли в сериале "Гарри Поттер"?

Недавно в сети опубликовали первые кадры со съемок будущего сериала "Гарри Поттер". На них мы увидели актера, который играет роль Гарри Поттера, который шагал рядом с огромной фигурой Хегрида. На этот раз компания HBO поделилась снимком актеров, которые будут играть семью Уизли.

Буроу почти заполнена. Присоединяясь к нашему собственному Аластеру Стауту в роли Рона Уизли, мы тепло приветствуем Тристана Харланда в роли Фреда Уизли, Габриэля Харланда в роли Джорджа Уизли, Руари Спунера в роли Перси Уизли и Грейси Кокрейн в роли Джинни Уизли в оригинальном сериале. Чарли сейчас в Румынии, но скоро присоединится к нам,

– говорится в публикации.

Известно, что Чарли – второй сын семьи Уизли, который после окончания Хогвартса переехал в Румынию изучать драконов. Кто сыграет Билла Уизли, тоже пока что не сообщили. Но, вероятно, уже совсем скоро компания HBO будет открывать все больше интересных деталей сериала, который ожидают все.