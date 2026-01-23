Команда фильма "На драйве" попала под обстрел в Харькове
- Съемочная группа фильма "На драйве" попала под обстрел в Харькове, но никто не пострадал, поскольку съемки проходили в метрополитене.
- Фильм о нелегальных гонках планируют выпустить в кинотеатрах 9 апреля 2026 года, и съемки продолжаются с учетом рисков безопасности.
Съемочная группа украинского фильма "На драйве" попала под обстрел управляемыми авиабомбами во время съемок ленты в Харькове. К счастью, никто не пострадал, ведь процесс проходил в метрополитене, который служит укрытием.
Об этом пресс-служба проекта сообщила изданию OBOZ.UA. График съемок идет по плану, поскольку команда организовала работу с учетом рисков безопасности.
Не пропустите Какие украинские фильмы не номинировали на Оскар, но их должен увидеть каждый
Украинский экшн "На драйве" о нелегальных гонках выйдет в кинотеатрах 9 апреля 2026 года. Часть фильма снимают на реальных локациях Харькова, который постоянно обстреливают российские оккупанты, что создает опасность. Команда ленты продолжила работу в тесной координации с местными службами, несмотря на атаку.
Команда фильма "На драйве" попала под обстрел в Харькове / фото OBOZ.UA предоставила пресс-служба
Команда фильма "На драйве" попала под обстрел в Харькове / видео OBOZ.UA предоставила пресс-служба
О чем фильм "На драйве"?
В фильме рассказывается о компании друзей из прифронтового Харькова. Они находят заброшенные авто в торговом центре, который закрыли из-за войны, и решают устроить гонки. Побег от реальности превращается в игру без правил, которая может закончиться фатально.
Главные роли в фильме сыграли Иван Довженко, Эдуард Поляков, Иоланта Богдюн, Богдан Морошан, Мария Саминина, София Баюн, Богдан Чуловский и Татьяна Остапенко.
"Мы хотели показать украинскую молодежь настоящей – драйвовой, смелой, живой. В этом фильме много шума моторов, но в его сердце – тишина момента, когда ты чувствуешь, что живой", – рассказывает режиссер Артем Литвиненко.
Продюсер Алена Тимошенко отмечает, что это история о поколении, которое не ждет время "после войны", а живет сейчас.