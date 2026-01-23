Съемочная группа украинского фильма "На драйве" попала под обстрел управляемыми авиабомбами во время съемок ленты в Харькове. К счастью, никто не пострадал, ведь процесс проходил в метрополитене, который служит укрытием.

Об этом пресс-служба проекта сообщила изданию OBOZ.UA. График съемок идет по плану, поскольку команда организовала работу с учетом рисков безопасности.

Украинский экшн "На драйве" о нелегальных гонках выйдет в кинотеатрах 9 апреля 2026 года. Часть фильма снимают на реальных локациях Харькова, который постоянно обстреливают российские оккупанты, что создает опасность. Команда ленты продолжила работу в тесной координации с местными службами, несмотря на атаку.

Команда фильма "На драйве" попала под обстрел в Харькове / фото OBOZ.UA предоставила пресс-служба

Команда фильма "На драйве" попала под обстрел в Харькове / видео OBOZ.UA предоставила пресс-служба

О чем фильм "На драйве"?