Про це пресслужба проєкту повідомила видання OBOZ.UA. Графік зйомок йде за планом, оскільки команда організувала роботу з урахуванням безпекових ризиків.
Український екшн "На драйві" про нелегальні перегони вийде у кінотеатрах 9 квітня 2026 року. Частину фільму знімають на реальних локаціях Харкова, який постійно обстрілюють російські окупанти, що створює небезпеку. Команда стрічки продовжила роботу у тісній координації з місцевими службами, попри атаку.
Команда фільму "На драйві" потрапила під обстріл у Харкові / фото OBOZ.UA надала пресслужба
Команда фільму "На драйві" потрапила під обстріл у Харкові / відео OBOZ.UA надала пресслужба
Про що фільм "На драйві"?
У фільмі розповідається про компанію друзів з прифронтового Харкова. Вони знаходять покинуті авто у торгівельному центрі, який зачинили через війну, і вирішують влаштувати перегони. Втеча від реальності перетворюється на гру без правил, яка може закінчитись фатально.
Головні ролі у стрічці зіграли Іван Довженко, Едуард Поляков, Іоланта Богдюн, Богдан Морошан, Марія Самініна, Софія Баюн, Богдан Чуловський та Тетяна Остапенко.
"Ми хотіли показати українську молодь справжньою – драйвовою, сміливою, живою. У цьому фільмі багато шуму моторів, але в його серці – тиша моменту, коли ти відчуваєш, що живий", – розповідає режисер Артем Литвиненко.
Продюсерка Альона Тимошенко зазначає, що це історія про покоління, яке не чекає на час "після війни", а живе зараз.