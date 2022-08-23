У меня от государства только винтовка, – Олег Сенцов о том, как волонтеры помогают войску

Украинский военный Олег Сенцов поделился, что на войне большую роль играют волонтеры. Ведь они в большей степени помогают получать все необходимое для борьбы.

Сейчас Сенцов находится в Бахмуте. Он подчеркнул 24 каналу, что ВСУ — чрезвычайно мощные, мотивированные, исполненные боевого духа, ежедневно борющихся за нашу общую победу.

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Олег Сенцов о волонтерах, которые помогают войску всем необходимым

В разговоре с 24 каналом он сказал: "Огромная судьба – это волонтеры. То есть у меня от государства только винтовка, все остальное либо я купил сам, либо мне привезли волонтеры".

К тому же, он дополнил, что ВСУ держатся. "Часть у нас на советском оружии, часть – на западном. У нас не так много тяжелого оружия, но более простого. Например, у меня американский М4А1 Carbine, он уже есть у многих ребят. Есть Javelin, трубы, NLAW, LAW, Stinger. Такого добра более-менее хватает. Чего-то тяжелого действительно мало, но арта работает, HIMARS тоже, и я думаю, что этого будет все больше и больше", – рассказал он и отметил помощь Запада.

Олег Сенцов дополнил также, что если он чувствует необходимость в чем-то, то уходит в бухгалтерию и скоро появляется все, что нужно.

Очень много оборудования и так почти у всех. Мы давно воюем и всем обеспечены,

– отметил он.

Режиссер дополнил, что мы не проигрываем, но нам нужно понимать, что мы сражаемся с более сильным противником. "российская армия — действительно сильнее. Это стоит осознать: у них большее войско и больше ресурсов. Мы меньше армия, но лучше мотивированная, обученная, нас поддерживает общество, международные партнеры. Она более децентрализована и инновационна", – подчеркнул он.



Олег Сенцов с пикапом Toyota Hilux, которым помогли приобрести волонтеры / Фото из фейсбука военного