Ранее Олег Сенцов обращался к нему и очень жалел о том, что не мог помочь. "До тебя сто километров, которые я не в состоянии пройти. Извини", – писал он.

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Олег Сенцов наконец-то встретился со своим другом, находившимся в российском плену

Также Олег писал: "Я не верю в чудеса, я верю в людей, которые могут делать невероятное. Вы сделали невероятное. Возможно, ты никогда не прочтешь этот пост, а возможно ругаешь его через час. Мы не знаем своего будущего".

Олег Сенцов верил, что друг вернется и напомнил, что пять лет назад Вальтер верил, что он "вернется оттуда, откуда тяжело вернуться".

Сегодня они встретились и сделали теплое фото. С такими новостями есть надежда, что все наши защитники вернутся домой.

Человек, который действительно является настоящим героем, прошедшим все испытания в Азовстале и затем в плену. Горжусь тобой, друг Вальтер! Спасибо всем, кто был причастен к этому большому обмену пленными. Боремся за тех, кто до сих пор находится в лапах врага. Уничтожаем оккупантов и приближаем нашу победу!,

– написал Олег Сенцов в фейсбуке.

Олег Сенцов с другом Вальтером / Фото из фейсбука украинского режиссера и защитника