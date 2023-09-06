Минисериал рассказывает о тренировках участников международного спортивного соревнования Игр непокоренных 2022. Проект создали оскароносные создатели "Белых шлемов" в партнерстве с принцем Гарри, основателем Игр непокоренных. 24 Канал.

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"Сердце непокоренных": сюжет, описание всех серий

Принц Гарри в сериале высказал свое мнение по поводу значения этих соревнований: "Именно здесь, на Играх непокоренных вы понимаете, что ваша ноша, то, что может вас тяготить, – это трамплин, который вывел вас на следующий уровень. Игры сосредоточены не на причинах травмы, а на том, как восстановиться и снова стать частью общества".

Сериал состоит из пяти эпизодов, каждый из которых рассказывает истории военных и ветеранов из Великобритании, Украины, США и Кореи. В нем также подробно рассматривается история Тайры, в частности зрители узнают о том, как ее похитили российские оккупанты во время подготовки к Играм непокоренных в 2022 году. Она находилась в плену в течение трех месяцев.

Документальный проект отражает не только путь участников к соревнованиям и сами соревнования, но и дальнейшую жизнь ветеранов после "Игр непокоренных".

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Эпизод 1. "Так продолжаться не может"

Во время подготовки к Играм ветераны из Великобритании, США, Украины и Кореи рассказывают о своем опыте на войне и делятся своими надеждами на соревнования.

Эпизод 2. "Незаметные травмы"

Принц Гарри обсуждает с участниками посттравматический синдром и влияние войны на психическое здоровье. Том увлекается регби, а Тайра встречается с семьей.

Эпизод 3. "Шаг вперед и три назад"

Британская команда по регби на колясках терпит потери. Гейб рассказывает о детской травме. Накануне Игорь Тайра уезжает волонтером на фронт в Украине.

Эпизод 4. "Групповая терапия"

Рискуя попасть в плен в российские войска, украинская команда едет в Гаагу, но не в полном составе. Эмоции бушуют, когда Игры наконец начинаются.

Эпизод 5. "Где проникает свет"

Участники выкладываются по полной в велоспорте, гребле, регби на колясках, стрельбе из лука и т.д. Их исцеление продолжается и вне Игр.

Среди других интересных моментов: в сериале принимает участие дочь Тайры, Анна-Софии Пузанова, выигравшая бронзовую медаль в стрельбе из лука на этих соревнованиях. Кроме того, документалка освещает проблемы посттравматического синдрома и влияния войны на психологическое здоровье военных; диалоги с участниками ведет принц Гарри.

"Сердце непокоренных": смотрите трейлер