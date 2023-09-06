Мінісеріал розповідає про тренування учасників міжнародного спортивного змагання Ігор нескорених 2022. Проєкт створили оскароносні творці "Білих шоломів" у партнерстві з принцом Гаррі, засновником Ігор нескорених, передає 24 Канал.

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"Серце нескорених": сюжет, опис усіх серій

Принц Гаррі у серіалі висловив свою думку щодо значення цих змагань: "Саме тут, на Іграх нескорених ви розумієте, що ваша ноша, те, що може вас обтяжувати, – це трамплін, який вивів вас на наступний рівень. Ігри зосереджені не на причинах травми, а на тому, як відновитися і знову стати частиною суспільства".

Серіал складається з п'яти епізодів, кожен з яких розповідає історії військових та ветеранів із Великої Британії, України, США і Кореї. У ньому також детально розглядається історія Тайри, зокрема глядачі дізнаються про те, як її викрали російські окупанти під час підготовки до Ігор нескорених 2022 року. Вона перебувала у полоні протягом трьох місяців.

Документальний проєкт відображає не лише шлях учасників до змагань та самі змагання, але і подальше життя ветеранів після "Ігор нескорених".

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Епізод 1. "Так тривати не може"

Під час підготовки до Ігор ветерани з Великобританії, США, України й Кореї розповідають про свій досвід на війні й діляться своїми сподіваннями на змагання.

Епізод 2. "Непомітні травми"

Принц Гаррі обговорює з учасниками посттравматичний синдром і вплив війни на психічне здоров’я. Том захоплюється регбі, а Тайра зустрічається з родиною.

Епізод 3. "Крок уперед і три назад"

Британська команда з регбі на візках зазнає втрати. Ґейб розповідає про дитячу травму. Напередодні Ігор Тайра їде волонтеркою на фронт в Україні.

Епізод 4. "Групова терапія"

Ризикуючи потрапити в полон до російських військ, українська команда їде до Гааги, але не в повному складі. Емоції вирують, коли Ігри нарешті починаються.

Епізод 5. "Де проникає світло"

Учасники викладаються на повну у велоспорті, веслуванні, регбі на візках, стрільбі з лука тощо. Їхнє зцілення продовжується і поза Іграми.

Серед інших цікавих моментів: у серіалі бере участь донька Тайри, Анна-Софії Пузанова, яка виграла бронзову медаль у стрільбі з лука на цих змаганнях. Крім того, документалка висвітлює проблеми посттравматичного синдрому та впливу війни на психологічне здоров'я військових; діалоги з учасниками веде принц Гаррі.

"Серце нескорених": дивіться трейлер