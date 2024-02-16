Назвал абсурдную причину: путинист Безруков хочет создать филиал московского театра на Донбассе

Известный российский актер Сергей Безруков, который открыто поддерживает геноцид и войну в Украине и является объектом санкций во многих цивилизованных странах, выразил желание преподавать театральное искусство во временно оккупированном Донбассе.

Безруков назвал абсолютно абсурдную причину. Узнайте в материале, как путинист объяснил такое свое желание.

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Путинист Безруков заявил, что украинцы хотят учиться у него театральному искусству

По словам российского актера, украинцы очень хотят учиться у него, но не могут доехать до Москвы. Своим желанием актер поделился во время пленарной сессии "О ключевых результатах и достижениях в области культуры" на выставке-форуме в Москве.

Предложения Безрукова по созданию филиала Московского Губернского театра в Донецке и его личного преподавательского вклада передали российские СМИ.

Они просто молятся за то, чтобы наконец это все закончилось, чтобы я наконец туда приехал,

– заявлял российский артист.

Россиянин добавил, что уже принял решение о создании курса в филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова в Ростове-на-Дону, поскольку узнал, что "к обучению в этом институте проявило интерес много людей из Украины и с Донбасса".



Безруков хочет обучать украинцев / Скриншот

Подсанкционный Безруков поддерживает российскую войну

Когда-то Сергей Безруков возможно был одним из самых популярных актеров в России и соседних странах, но сейчас он реже появляется на телевидении и потерял часть своей аудитории из-за поддержки убийств украинцев.

Сразу после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, Безруков высказал мнение, что россияне "выполняют свой долг". Ранее он также поддержал оккупацию Крыма.