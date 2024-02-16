Безруков назвав абсолютно абсурдну причину. Дізнайтесь в матеріалі, як путініст пояснив таке своє бажання.

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Путініст Безруков заявив, що українці хочуть вчитись у нього театрального мистецтва

За словами російського актора, українці дуже хочуть навчатися в нього, але не можуть доїхати до Москви. Своїм бажанням актор поділився під час пленарної сесії "Про ключові результати та досягнення в галузі культури" на виставці-форумі в Москві.

Пропозиції Безрукова щодо створення філії Московського Губернського театру в Донецьку та його особистого викладацького внеску передали російські ЗМІ.

Вони просто моляться за те, щоб нарешті це все закінчилося, щоб я нарешті туди приїхав,

– заявляв російський артист.

Росіянин додав, що вже прийняв рішення про створення курсу у філії Всеросійського державного інституту кінематографії імені С. А. Герасимова в Ростові-на-Дону, оскільки дізнався, що "до навчання в цьому інституті виявило інтерес багато людей з України та з Донбасу".



Безруков хоче навчати українців / Скриншот

Підсанкційний Безруков підтримує російську війну

Колись Сергій Безруков можливо був одним з найпопулярніших акторів у Росії та сусідніх країнах, але зараз він рідше з'являється на телебаченні й втратив частину своєї аудиторії через підтримку вбивств українців.

Відразу після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну на території України, Безруков висловив думку, що росіяни "виконують свій обов'язок". Раніше він також підтримав окупацію Криму.