Умер актер "Каламбура" Сергей Гладков

Сергей Гладков прославился благодаря роли мужчины с усами в комедийном шоу "Каламбур", которое впервые вышло на телеэкраны в 1996 году и имело огромный успех все 5 лет существования. Он умер на 61-м году своей жизни, однако причину смерти не называют.

СМИ отмечают, что в последнее время актер болел. Очевидно поэтому несколько последних лет жизни Сергей Гладков посвятил себя закадровой работе: не появлялся на экранах и не был активным в публичном пространстве.

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Что известно об украинском актере Сергее Гладкове

В своей карьере этот талантливый артист, освоив искусство режиссуры и пантомимы, делал комедийные представления. Одной из его самых известных работ была "Деревня дураков", в которой он исполнил роль главного героя – мужчины с усами. С 1989 года его ансамбль "Магазин Фу" выступал в Одесской госфилармонии, даря зрителям незабываемые мгновения в развлечениях и ощущении беззаботности.



"Каламбур" / AFL Productions

С начала 2000-х годов этот артист активно приобщился к созданию различных проектов, в частности "Комедийный квартет", "Комедийный коктейль" и "Дружная семейка", где исполнял роль звукорежиссера. С 2003 года он принял участие в создании 60 серий анимационных фильмов в рамках проекта SOS, выступая в качестве продюсера, сценариста и звукорежиссера.



Сергей Гладков / Фото из соцсетей актера

После российского вторжения в Украину Гладков сменил свое профильное фото в соцсетях, добавив государственный флаг. Он также информировал о задержании своего коллеги Валерия Качева, выступавшего в "Каламбуре" в роли Морячка. Герои юмористической передачи в свое время развелись: Сергей Гладков остался в Одессе, тогда как его друг в России обнародовал свою позицию по поводу войны, за что его оштрафовали.

Прощание с Сергеем Гладковым состоится в Одессе, в субботу, 21 октября.