ЗМІ зазначають, що останнім часом актор хворів. Очевидно, тому декілька останніх років життя Сергій Гладков присвятив себе закадровій роботі: не з'являвся на екранах та не був активним у публічному просторі.

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Що відомо про українського актора Сергія Гладкова

У своїй кар'єрі цей талановитий артист, освоївши мистецтво режисури та пантоміми, робив комедійні вистави. Однією з його найвідоміших робіт була "Деревня дураков", у якій він виконав роль головного героя – чоловіка з вусами. З 1989 року його ансамбль "Магазин Фу" виступав у Одеській держфілармонії, даруючи глядачам незабутні миті розваг та відчуття безтурботності.



"Каламбур" / AFL Productions

З початку 2000-х років, цей артист активно долучився до створення різних проєктів, зокрема "Комедійний квартет", "Комедійний коктейль" і "Дружна сімейка", де виконував роль звукорежисера. З 2003 року він взяв участь у створенні 60 серій анімаційних фільмів у рамках проєкту SOS, виступаючи як продюсер, сценарист і звукорежисер.



Сергій Гладков / Фото з соцмереж актора

Після російського вторгнення в Україну Гладков змінив своє профільне фото у соцмережах, додавши державний прапор. Він також інформував про затримання свого колеги Валерія Качева, який виступав у "Каламбурі" в ролі Морячка. Герої гумористичної передачі свого часу розлучилися: Сергій Гладков залишився в Одесі, тоді як його друг в Росії оприлюднював свою позицію щодо війни, за що його оштрафували.

Прощання з Сергієм Гладковим відбудеться в Одесі, у суботу, 21 жовтня.