Профессиональный клоун и актер: самое главное из биографии звезды "Каламбура" Сергея Гладкова
Сергей Гладков болел последние несколько лет, а сегодня, 19 октября, объявили о том, что актер скончался. Его знают по роли мужчины с усами в немой комедии "Каламбур", впрочем, это далеко не единственная работа Гладкова.
Гладков был любимцем зрителей, всегда был положительным и улыбающимся. Далее на сайте 24 Канала читайте о самом интересном из его жизни.
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Чем известен Сергей Гладков
Сергей Гладков родился в Харькове 20 февраля 1963 года. Образование получал сначала на факультете машиностроения и робототехники Одесского политехнического института. Но уже во время учебы в институте начал свои первые шаги в мире клоунады и творческих проектов. Проявив заинтересованность в режиссуре и пантомиме, актер успешно прошел курсы этих отраслей и стал режиссером-постановщиком студенческих спектаклей.
В 1985 году была основана первая клоунская группа "Пантофон", ставшая прототипом для дальнейших творческих проектов, включая "Магазин Фу" и "Деревня дураков". Группа "Магазин Фу" была создана в 1987 году и в дальнейшем она получила популярность, получая награды на многочисленных фестивалях. С 1989 коллектив "Магазин Фу" начал профессионально выступать в Одесской государственной филармонии и успешно сотрудничал с комик-трупой "Маски".
В 1996 году "Магазин Фу" объединились с комедийным дуэтом "Сладкая жизнь", создав новый коллектив под названием "Каламбур". Телепрограммы "Каламбура" получили большую популярность и успешно транслировались по разным телеканалам.
Сергей Гладков создал образ Мужика в программе "Деревня дураков" и сыграл ряд ярких персонажей в других рубриках. В "Бари Каламбур" он воплотил образ Неудачника, в "Железном капуте" – Дранкеля, в "Крутом пике" – диспетчера и миссис Бурпл. Кроме того, он является одним из авторов сценария "Деревня дураков" и разных рубрик "Каламбура".
Мужчина с усами в "Каламбуре" / AFL Productions
О личной жизни Сергея Гладкова известно очень мало. В частности, то, что он был женат и двое детей. В последние годы актер не был активным в публичном пространстве, а также не снимался в телепроектах. Он посвятил себя закадровой работе со сценариями и звуком. Впрочем, поклонники всегда будут помнить его, как мужчину с усами из "Каламбура".
Мужчина с усами в "Каламбуре" / AFL Productions
Фильмография Сергея Гладкова
Актер:
- "Каламбур";
- "Маски-шоу";
- "Любовный треугольник";
- "Тринь-бринь";
- "Соседи".
Звукорежиссер:
- "Звериные войны" (2001);
- "Комедийный коктейль" (2002);
- "Дружеская семейка" (2003);
- "Вечерняя сказка" (2007);
- "Неразумная звезда" (2007);
- "Любимый по найму" (2007);
- "Один в Новогоднюю ночь" (2007);
- "Ты всегда будешь со мной" (2008);
- "Йохан да Марья" (2009);
- "Комедийный квартет" (2004);
- "Голые и смешные" (2007—2010);
- "Парень вечер" (2005);
- "Слишком грубо для Ю-туба" (2011);
- "Улетные животные" (2012-2013).