Профессиональный клоун и актер: самое главное из биографии звезды "Каламбура" Сергея Гладкова

Сергей Гладков болел последние несколько лет, а сегодня, 19 октября, объявили о том, что актер скончался. Его знают по роли мужчины с усами в немой комедии "Каламбур", впрочем, это далеко не единственная работа Гладкова.

Гладков был любимцем зрителей, всегда был положительным и улыбающимся. Далее на сайте 24 Канала читайте о самом интересном из его жизни.

Советуем 4 документальных фильма о киберспорте, которые будут интересны не только игрокам

Чем известен Сергей Гладков

Сергей Гладков родился в Харькове 20 февраля 1963 года. Образование получал сначала на факультете машиностроения и робототехники Одесского политехнического института. Но уже во время учебы в институте начал свои первые шаги в мире клоунады и творческих проектов. Проявив заинтересованность в режиссуре и пантомиме, актер успешно прошел курсы этих отраслей и стал режиссером-постановщиком студенческих спектаклей.

В 1985 году была основана первая клоунская группа "Пантофон", ставшая прототипом для дальнейших творческих проектов, включая "Магазин Фу" и "Деревня дураков". Группа "Магазин Фу" была создана в 1987 году и в дальнейшем она получила популярность, получая награды на многочисленных фестивалях. С 1989 коллектив "Магазин Фу" начал профессионально выступать в Одесской государственной филармонии и успешно сотрудничал с комик-трупой "Маски".

В 1996 году "Магазин Фу" объединились с комедийным дуэтом "Сладкая жизнь", создав новый коллектив под названием "Каламбур". Телепрограммы "Каламбура" получили большую популярность и успешно транслировались по разным телеканалам.

Сергей Гладков создал образ Мужика в программе "Деревня дураков" и сыграл ряд ярких персонажей в других рубриках. В "Бари Каламбур" он воплотил образ Неудачника, в "Железном капуте" – Дранкеля, в "Крутом пике" – диспетчера и миссис Бурпл. Кроме того, он является одним из авторов сценария "Деревня дураков" и разных рубрик "Каламбура".



Мужчина с усами в "Каламбуре" / AFL Productions

О личной жизни Сергея Гладкова известно очень мало. В частности, то, что он был женат и двое детей. В последние годы актер не был активным в публичном пространстве, а также не снимался в телепроектах. Он посвятил себя закадровой работе со сценариями и звуком. Впрочем, поклонники всегда будут помнить его, как мужчину с усами из "Каламбура".



Мужчина с усами в "Каламбуре" / AFL Productions

Фильмография Сергея Гладкова

Актер:

"Каламбур";

"Маски-шоу";

"Любовный треугольник";

"Тринь-бринь";

"Соседи".

Звукорежиссер:

"Звериные войны" (2001);

"Комедийный коктейль" (2002);

"Дружеская семейка" (2003);

"Вечерняя сказка" (2007);

"Неразумная звезда" (2007);

"Любимый по найму" (2007);

"Один в Новогоднюю ночь" (2007);

"Ты всегда будешь со мной" (2008);

"Йохан да Марья" (2009);

"Комедийный квартет" (2004);

"Голые и смешные" (2007—2010);

"Парень вечер" (2005);

"Слишком грубо для Ю-туба" (2011);

"Улетные животные" (2012-2013).



Сергей Гладков / AFL Productions