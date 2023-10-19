Гладков був улюбленцем глядачів, завжди був позитивним та усміхненим. Далі на сайті 24 Каналу читайте про найцікавіше з його життя.

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Чим відомий Сергій Гладков

Сергій Гладков народився у Харкові 20 лютого 1963 року. Освіту здобував спершу на факультеті машинобудування та робототехніки Одеського політехнічного інституту. Але вже під час навчання в інституті розпочав свої перші кроки у світі клоунади та творчих проєктів. Проявивши зацікавленість у режисурі та пантомімі, актор успішно пройшов курси з цих галузей і став режисером-постановником студентських вистав.

У 1985 році була заснована перша клоунська група "Пантофон", що стала прототипом для подальших творчих проєктів, включаючи "Магазин Фу" і "Село дурнів". Група "Магазин Фу" була створена в 1987 році та надалі вона здобула популярність, отримуючи нагороди на численних фестивалях. З 1989 року колектив "Магазин Фу" почав професійно виступати в Одеській державній філармонії та успішно співпрацював з комік-трупою "Маски".

У 1996 році "Магазин Фу" об'єдналися з комедійним дуетом "Солодке життя", створивши новий колектив під назвою "Каламбур". Телепрограми "Каламбуру" отримали велику популярність та успішно транслювалися на різних телеканалах.

Сергій Гладков створив образ Мужика у програмі "Село дурнів" та зіграв ряд яскравих персонажів в інших рубриках. В "Барі Каламбур" він утілив образ Невдахи, в "Залізному капуті" – Дранкеля, в "Крутому піку" – диспетчера і місіс Бурпл. Крім того, він є одним з авторів сценарію "Село дурнів" та різних рубрик "Каламбуру".



Чоловік з вусами у "Каламбурі" / AFL Productions

Про особисте життя Сергія Гладкова відомо дуже мало. Зокрема, те, що він був одружений та має двоє дітей. Останні роки актор не був активним у публічному просторі, а також не знімався у телепроєктах. Він присвятив себе закадровій роботі зі сценаріями та звуком. Утім, шанувальники завжди пам'ятатимуть його, як чоловіка з вусами з "Каламбуру".



Чоловік з вусами у "Каламбурі" / AFL Productions

Фільмографія Сергія Гладкова

Актор:

"Каламбур";

"Маски-шоу";

"Любовний трикутник";

"Тринь-бринь";

"Сусіди".

Звукорежисер:

"Звірині війни" (2001);

"Комедійний коктейль" (2002);

"Дружна сімейка" (2003);

"Вечірня казка" (2007);

"Нерозумна зірка" (2007);

"Коханий за наймом" (2007);

"Один в Новорічну ніч" (2007);

"Ти завжди будеш зі мною" (2008);

"Йохан да Марья" (2009);

"Комедійний квартет" (2004);

"Голі та смішні" (2007—2010);

"Парубочий вечір" (2005);

"Надто грубо для Ю-туба" (2011);

"Ульотні тварини" (2012—2013).



Сергій Гладков / AFL Productions