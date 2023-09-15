Сергей участвовал в международных кинофестивалях и был удостоен престижных наград. На Берлинском кинофестивале получил "Серебряного медведя" за выдающийся вклад в искусство, в частности за работу над фильмом "Под электрическими облаками". Также на "Золотом волчке" он признан "Лучшим оператором-постановщиком" за его вклад в ленту "Дикое поле".

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Известно, что Михальчук получал предложения работы в Голливуде, но в то время, по его словам, были более интересные проекты на Родине. С начала полномасштабного вторжения Сергей присоединился к рядам ВСУ, чтобы поскорее приблизить нашу победу.

В рамках проекта "Интервью24" на 24 Канале Сергей Михальчук рассказал об особенностях съемок самого дорогого украинского фильма "Довбуш", военной службе и высказался, стоит ли украинцам сейчас снимать развлекательные сериалы и художественное кино о войне.

"Довбуш" – это легенда

Поздравляю. Сергей, как и когда началась ваша работа с Олесем Саниным над лентой "Довбуш", которую сейчас показывают в кинотеатрах?

Довбуш начался для меня в конце 2017 года, когда мы с Лесем поехали в первую экспедицию. Это был поиск локаций и ознакомление с материалом. Мы искали всякие свидетельства, которые могли бы нам помочь, и материальные предметы, с которыми мы могли бы работать.

Чем Довбуш как персонаж особенный для вас?

Во-первых, я люблю фильмы исторические или приключенческие, по мотивам исторических персонажей, потому что мне очень интересно, как оператору, воспроизвести эпоху. А во-вторых, Довбуш – это легенда. То есть интересно было попытаться воспроизвести эту легенду, попытаться создать этот мир. Мало что сохранилось из какой-то реальной и материальной культуры этой эпохи. Это очень интересно, как оператору, создавать что-то необычное от того, что мы видим сегодня.

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О съемках и локациях в фильме

Через две недели "Довбуш" собрал немало одобрительных отзывов в сети. Его называют шедевром, а картинка просто завораживает. Какие исторические локации вовлечены в фильм?

Я сейчас вам все не перечислю. Много локаций. Прежде всего, это Карпаты. Дальше частично Львов и вокруг Львова. Это Свиржский замок, замок в Збараже, пещера Вертеба, в которой сохранились артефакты трипольской культуры, которым больше 5 тысяч лет. Также очень многое строили. С точки зрения широты локаций у нас была большая палитра.

Как долго продолжались съемки?

Съемочных дней было около ста, они были разбиты на три периода. Это было связано с тем, что сначала мы использовали деньги, предоставленные государством. Но с масштабом проекта их просто не хватило на такую амбициозную идею. Дальше были у нас еще деньги, которые Олесь привлек от частных инвесторов, а затем подключилась канадская сторона и тоже дала немалую сумму в завершение проекта. Потому снимали в три периода. Первый период мы сняли в восемнадцатом году. Мы снимали все лето и частично осень. Второй период это осень девятнадцатого года. Потом лето двадцатого первого года.

Вы снимали в горах, погода там не совсем стабильная. Какой момент со съемочной площадки запомнился больше всего? К примеру, съемки на 2 тысячах метров...

Да я вас прошу, это же нормальный производственный процесс. Это нормально работать в каких-то нестабильных условиях. Сейчас, в связи с войной, это вообще, честно говоря, не выглядит как сложности. Это все в сравнении, понимаете? Что сложного с высотой? Доставка техники была сложной. Но это уже все прошло и упоминается как приятная история. По крайней мере, для меня.

Сергей Михайльчук / Фото предоставлено 24 Каналу

А как насчет самой массовой сцены фильма, где сыграли более 498 актеров?

У нас было немало таких сцен. Я лично не знаю, где именно было четыреста девяносто восемь. У нас, возможно, было даже больше, потому что были масштабные съемки сражений. Вся картина у нас отчасти о любви, отчасти о войне.

Как вы готовились к столь масштабным съемкам?

Я готовился к сценам боев. Мы приезжали на локацию, перерабатывали ее, старались воспроизвести все максимально эффектно и достоверно.

У нас было множество масштабных боев. Это и в Свирском замке, и с армией Потоцкого, и многие другие. Это все сложные съемки, но поскольку я до этого занимался отчасти подобными вещами, то для меня это было просто профессией.

Требовалось разработать максимально качественный и удобный вариант для воспроизведения.

"Мы одноклассники", – о работе с Олесем Саниным

Как у вас обычно проходит работа с Олесем Саниным?

Во первых, с Олесем мы одноклассники, и потому уже дружим и работаем очень много лет. Дружим уже около сорока пяти лет, а это серьезный срок. Достаточно хорошо знаем друг друга. Мы еще в школе сидели за одной партой. А в работе все достаточно традиционно. Есть методология. Сначала есть разработки, мизансцены, затем проходят репетиции и актерские, и каскадерские. Все это – общий алгоритм, четко работающий, как в практической медицине. Не нужно там что-то менять местами, или путать какие-нибудь вещи. Это производственные протоколы.

Сергей Михайльчук / Фото предоставлено 24 Каналу

Расскажите о технических аспектах съемок: какие камеры и оборудование вы использовали на съемках Довбуша?

Все достаточно просто. Две камеры Alexa, экшн-камеры, фотоаппараты, которые могут писать видео 4К в хорошем качестве, краны и гиростабилизированные дистанционные головы компании "Фильмотехник", в которой я работаю с девяносто шестого года. Эта компания является золотым стандартом сейчас по всему миру. То есть все, начиная картины от "Титаника" до "Хоббита" – все использовали оборудование нашей компании, которая зародилась в Киеве и работает сейчас по всему миру. Компания является лауреатом двух технических Оскаров. Также в фильме мы использовали уже появившиеся дроны.

В своей работе нужно постоянно мониторить и быть на острие технологического прогресса. Брать технологически то, что только появляется, то, что даже возможно кто-то боится использовать. Только тогда вы можете добиться достаточно какого-нибудь интересного неожиданного результата. Или это сделает кто-нибудь другой. Если бы я снимал сейчас эту картину, я уже частично использовал совершенно другую палитру. Более современную.

Впечатления от работы с "Довбушем"

Какие ваши личные впечатления от работы над Довбушем?

Этот проект – марафон. У меня нет каких-то впечатлений. Впечатление от каких-то мимолетных вещей, которые вас поражают. То есть, если у вас какая-то серая, будничная жизнь и здесь вы видите что-то яркое и она как-то смущает вашу душу. Здесь это был очень длинный марафон. Считайте, как марафонская дистанция для бегуна или велосипедиста. Он должен пройти через все. И из-за боли, и из-за истощения, и из-за лень, а часто, иногда и из-за отчаяния. Собственно все эти этапы я старался пройти максимально честно.

Сергей Михайльчук / Фото предоставлено 24 Каналу

Не могу обойти вниманием, что вы являетесь обладателем "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля и получали десяток мировых наград. Из вашей биографии известно, что вас многократно приглашали работать в Голливуде, но вы решили остаться на Родине. Почему? Вам не казался Голливуд привлекательным?

О Голливуде немного вырвана из контекста формулировки. Да, меня туда рекомендовали, были какие-то размытые предложения, дважды были конкретные. Но там, за океаном, это было менее интересно, чем то, что я делал на тот момент здесь. А еще тогда до войны я много работал в стране агрессоры. Сейчас я этого не делаю по идеологическим причинам и по многим другим. То, что я работал в стране агрессоры, я пытаюсь сейчас компенсировать.

И страна сделала фактически из меня кинооператора. Теперь я против них. Я участвую в этой войне. Мне предлагали проекты во Франции, но не интересно. Но сейчас об этом сказать сложно, это было много лет тому назад. Это просто как этап биографии. И сейчас мы являемся тем, чем мы являемся сейчас. Потому я рад, что сделал картину Довбуш. Дай Бог, чтобы удалось сделать на родине другие картины.

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О службе и кино во время войны

Когда 1 марта 2022 года Россия обстреляла телебашню в Киеве, погибли люди. Вы в этот момент проезжали поблизости. Можете вспомнить, каково было, что вы чувствовали, что делали прежде всего?

Те свои эмоции, честно скажу, я не помню. Сейчас они достаточно отдалены, потому что за эти полтора года произошло очень много страшных вещей, превзошедших то событие по степени грубости, жестокости и всего прочего.

Сергей Михайльчук / Фото предоставлено 24 Каналу

Документируете ли вы российско-украинскую войну сейчас?

Да, документирую. Сейчас меня пригласили этим заниматься.

Над какими проектами работаете?

Важнейший и документальный и игровой проект – это "Выжить". Выжить физически. Выжить в полном составе со всеми конечностями. Не говорю о здоровье, просто выжить. Других проектов нет. Достойно дожить до конца нашей войны. Живым. Многие собратья теряют конечности. И это тоже очень драматическая история.

Поговорим поподробнее о кино во время войны. Недавно Римма Зюбина дала интервью и заметила, что в 2025 году мы можем оказаться в такой ситуации, когда украинского кино в прокате не будет. По ее словам, то, что показывают сейчас в кинотеатрах, было снято в 2018-2021 годах. "Фильм создается несколько лет. В этом году не запустили ни одного", – сказала она. Вы соглашаетесь с госпожой Риммой?

Я согласен, что у нас может не быть игрового кино. Нужно ли сейчас вкладывать деньги в кинематограф? Я просто вижу, что происходит на фронте. Один фильм сейчас – один танк, это Челленджер или Леопард. Ну, то есть я, честно говорю, как кинематографист, я все понимаю, что нужно снимать кино, чтобы поддерживать отрасль. Но как сейчас? Как человек, я вижу, как истекает кровью страна.

Говорят, что у нас очень многочисленная армия, она очень оборудована. Да, у нас есть вооружение, но его недостаточно. Это тревожит. И это может оказаться огромной проблемой этой войны, от чего и гибнут наши ребята.

Да, нам сейчас нужны и фильмы, и нам сейчас нужно образование и медицина. И поддержать сейчас нужно наших пенсионеров, о которых никто не говорит, но их сейчас стало гораздо меньше. Я вижу людей, у которых нет дома. Я не хочу сказать бездомных. Просто я еще не привык называть это так, хотя это, наверное, правильно. Это не из моего лексикона. Но я вижу, что это люди, которые не были постоянно такими.

Сергей Михайльчук / Фото предоставлено 24 Каналу

Некоторые из них даже в прошлом интеллигенты, потому что это просто переселенцы. Но, понимаете ли, у нас просто не хватает средств. Или деньги частично идут не туда.

Мне сложно судить сейчас, находясь в армии, но я вижу огромные проблемы в обществе. И все можно списать на войну, но все равно сознание с этим не соглашается. И я вижу, что сейчас, если мы не будем все вкладывать в армию, мы можем и не выиграть эту войну.

Простите, что это говорю, но нам это жизненно необходимо. И мне бы ну очень хотелось, чтобы кино было. Но если выбирать между кино и получением нашей победы, независимости, то я выбираю все же победу и независимость.

И нам точно необходимо сейчас документальное кино. И частично нужно переориентировать наших специалистов на документальные проекты. Каждый из нас должен сделать выбор. Это вопрос нашей независимости, жизни последующих поколений, движения нашего вектора. Поэтому я считаю, что если можно привлечь иностранные средства, средства инвесторов и снимать, то тогда можно снимать игровые фильмы, но не беря деньги у государства.

Сергей Михайльчук / Фото предоставлено 24 Каналу

Не знаю, кому это нужно, – о скандале вокруг "Ингульца"

Вы точно слышали о скандале с сериалом Горбунова "Ингулец", который он должен был снять за государственные 33 миллиона гривен. Продюсер уверяет, что такой проект актуален, ведь людям нужен развлекательный контент во время войны, даже военным. Вы – военный, вы сейчас нуждаетесь в съемках комедийного сериала?

Благо, это не услышали военные и не направили к этому продюсеру военкома. Я не знаю, кто это, честно говоря. Такие вещи звучат для военных особенно обидно. Я вам честно скажу, при всем энтузиазме, я не знаю, кому это нужно. Мне кажется, нам не нужен развлекательный контент, снятый за государственные средства.

Если хочется посмеяться, можно сделать простую ретроспективу того, что уже было снято и пересмотреть. Вообще-то мы должны перестать финансировать телесериалы. Почему? Потому что телесериалы – это, в принципе, бизнес-контент. На этом люди зарабатывают деньги. Это как реклама.

То есть, какое отношение государство, деньги наших людей к сериальному производству? Это должны быть частные деньги тех людей, структур, которые собираются на этом заработать.

Что Сергей Михальчук думает о "Юрике"

Стоит ли сейчас снимать художественное кино о войне? Есть яркий пример игрового фильма "Буча" и уже вышедшего проекта "Юрик" и не только разгневал всех мариупольцев, но и сильно оскорбил. Более того, украинцы считают, что такое кино только играет на руку врагу, поскольку жестокие преступления россиян подаются в легкой форме, не так, как это было на самом деле.

Я фильм не видел. Я видел что-то в фейсбуке о нем. Но я категорически против "Бучи" и "Юрика". Вообще нужно запретить такие вещи. И я уверен, что авторы, если они до сих пор в профессии, то они не мобилизованы и о войне они ничего не знают. Для них война только по списку "летят шахеды или летят". Война гораздо жестче и драматичнее. И она происходит здесь и сегодня, к сожалению.

Сергей Михайльчук / Фото предоставлено 24 Каналу

Снимать сейчас о Буче, снимать в Буче – это безнравственно. Это моральное изнасилование переживших людей. Я видел картинки скриншоты фильма "Юрик", поэтому я могу сказать точно, что это не имеет отношения к современной войне.

Может, это какая-то метафора, которую авторы видят с Мариуполем, как она должна выглядеть. Это не совсем разумная идея. То есть зачем это было сделано? Зачем такая подача? И вообще, тема Мариуполя очень сложна производственно. То есть, чтобы это воспроизвести по-честному.

Вот если бы мне сказали и дали такой же бюджет, например, как у нас был на Довбуше, но уже после войны, то я бы отказался. По-честному сделать это все невероятно тяжело. Мы не сможем показать этот драматизм. У нас не хватит художественных и технических средств. Я не хочу никого осуждать. Я думаю, что авторы уже и так после этой огласки поняли свою ошибку. И я искренне надеюсь и думаю, что не будут дальше заниматься такими вещами. И пусть это будет наука для кинобизнесменов, дельцов, чтобы не трогать сейчас такую тему.

Вообще через кино мы можем отвечать на российскую пропаганду?

Я думаю, что мы не можем отвечать на пропаганду. Нам нужно отвечать сейчас на их военные дроны. Чем мы хотим ответить сейчас и в чем оказать противовес? Они сейчас могут бросить сотни миллионов долларов в кинопроизводство, так, как они сейчас сделали с фильмом "Свидетель" и еще наклепать таких штук сорок. Мы этого сделать не можем, но от нас и не нужно. Не требуется симметричных ответов.

Нам нужно с ними воевать не на кинематографическом поле, а на реальном военном поле. Кто-то говорит, что мы там в противовес им что-то снять. В противоположность кому? Все и так знают, что они упыри и убийцы. О чем с ними разговаривать? Хотим ли мы что-нибудь доказать европейцам? Здесь все маски сняты и тем, кто адекватно мыслит за границей, понятно, кто агрессор, а кто жертва. Нашим людям, если что-то непонятно, им следует изменить место жительства.

Сергей Михайльчук / Фото предоставлено 24 Каналу

Все мужчины должны быть на фронте

Недавно Олег Сенцов написал, что не может "смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения". Вы как военный считаете, что все мужчины должны быть на фронте? В сети по этому вопросу очень разные мнения.

Я не считаю, что все должны быть на фронте, но все должны пройти подготовку. Отчасти, думаю, Олег сказал об этих мужчинах, занимающихся этими развлекательными сериалами. То есть, в принципе, мы себе создали миф, что развлекательные сериалы всем так необходимы, особенно во время такого жеста в стране, включая военных на передовой, которым даже, честно говоря, негде и взглянуть.

Мне кажется, что современный и развлекательный сериал их не так порадует, как считают продюсеры и инвесторы этого фильма. И мне трудно смотреть, как некоторые мужчины ведут себя дерзко и пренебрежительно к погибающим на фронте.

Я вижу молодых солдат, старших, взрослых и даже уже престарелых, реально жертвующих всем. Если ты чувствуешь, что не можешь воевать, то занимайся чем-нибудь другим. Тем, что может помочь твоей стране прийти к победе. Но нельзя игнорировать и стараться всем своим видом жить дальше какой-то жизнью, которой ты жил до войны.

Нельзя, если ты гражданин этой страны. Это мое мнение.

Как война изменила вас?

Я перестал радоваться. Мне хочется выжить в этой войне. Утратилась легкость. Появилось больше грустных мыслей. Я перестал нормально спать. Есть еще много других вещей, но уже внутренних. Я думаю, что многое, что мы переживаем сейчас – это самое сильное эмоциональное потрясение за нашу жизнь, которую мы проживаем. Я уверен, что большинство моментов будут помнить до последнего дня, сколько я буду жить.

Благодарю за это интервью и за защиту. Берегите себя!

Сергей Михайльчук / Фото предоставлено 24 Каналу