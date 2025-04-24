Это был мой способ поблагодарить, – звезда топового сериала "Любовь и пламя" о своей роли

Один из самых новых украинских сериалов "Любовь и пламя" уже успел влюбить в себя зрителей. Это история о людях, которые ежедневно спасают, помогают и рискуют своей жизнью ради других.

Кино 24 пообщались с Сергеем Митрюшиным – актером, который сыграл Макса Бедного в сериале "Любовь и пламя" на СТБ, чтобы узнать больше о его герое, его молчаливую решимость и то, что делает эту роль особенной для него.

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Сергей Митрюшин о своей роли в сериале "Любовь и пламя"

По словам актера, его герой Максим Петрович – это не просто фельдшер, это человек с непростым бэкграундом и большим сердцем. Ему 37, он родом из Черкасс. Он прошел через развод, редко видит своего 15-летнего сына Артема, но продолжает держаться и не сдаваться. В мирной жизни – профессионал своего дела, в кризисе – настоящий герой. После боевого ранения на фронте Максим решил изменить курс жизни и присоединиться к ГСЧС.

Это не просто смена профессии – это внутренний выбор. Перейти от войны к спасению – значит выбрать жизнь, даже тогда, когда сам несешь шрамы,

– говорит Сергей.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

Актер отмечает, что Максим – это человек с огромной внутренней силой. По его словам, тот никогда не говорит лишнего, однако его поступки красноречивее слов. В нем, как считает актер, сочетаются достоинство, тишина и решительность. Он добавляет, что этот герой – как посвящение всем, кто ежедневно спасает других, оставаясь в тени.

Лично для меня эта роль – очень особенная. Мой двоюродный брат служит в ГСЧС, и я с детства восхищался его выдержкой. Поэтому, когда мне предложили сыграть Максима, я не колебался. Это был мой способ поблагодарить тех, кто ежедневно рискует собой ради других,

– подчеркнул Митрюшин.

Кроме того, Сергей рассказал о подготовке к роли. По его словам, специальных тренировок перед стартом съемок у него не было, но погружение в профессию было максимально глубоким.

Актер рассказывает, что во время съемок им пришлось тесно сотрудничать с реальными работниками ГСЧС, которые ежедневно были рядом на площадке. Они не только следили за тем, как актеры пользуются оборудованием, но и передавали настоящее ощущение того, что значит быть спасателем.



Сериал "Любовь и пламя" / Фото Пресс-служба

Сергей с благодарностью вспоминает возможность слушать их истории, видеть искреннее восхищение в их глазах, когда они говорили о своей работе. Именно эти эмоции помогли глубже почувствовать правду образа – такую искренность не спрячешь даже за профессиональным гримом. Чтобы еще лучше понять профессию, он также перечитал пожарный справочник – не для впечатления, а чтобы осознать, какой ценой дается каждый вызов и каждое решение.

Это не была просто подготовка к роли – это было погружение в мир людей, которые ежедневно стоят на грани между жизнью и смертью, оставаясь при этом чрезвычайно человечными,

– говорит актер.

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Украинское кино имеет сердце – и оно бьется даже в темноте, – о современном кинематографе

Сергей отмечает, что украинский кинематограф сегодня является очень особенным. Наши киноистории становятся глубже, честнее, больнее – и именно этим говорят к миру.

Что нужно сегодня? Поддержка. Как государственная, так и частная. Инвестиции – финансовые и эмоциональные. Совместные международные проекты. Платформы, помогающие открывать молодых творцов. Потому что будущее нашей индустрии – за теми, кто прямо сейчас в бомбоубежище пишет сценарий или мечтает снять свой первый фильм. Украинское кино имеет сердце – и оно бьется даже в темноте

– говорит Митрюшин.

Сергей подчеркивает, что до 2022 года украинская киноиндустрия стремительно развивалась: появлялись громкие премьеры, амбициозные дебюты и истории, которые достойно представляли Украину на мировых фестивалях. По его словам, отечественное кино постепенно находило свой голос, стиль и национальную идентичность в кадре.

Однако, как отмечает актер, начало полномасштабного вторжения стало серьезным ударом для отрасли – и не только в финансовом плане. Многие художники отправились на фронт, студии прекратили работу, а сценарии остались нереализованными из-за новых, ежедневных реальных вызовов.

Несмотря на это, Сергей отмечает, что украинское кино не исчезло – оно меняется и проходит процесс важной и нужной трансформации.