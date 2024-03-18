Находил себе оправдание, – Притула о том, почему еще не смотрел фильм "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе", который получил первый Оскар для Украины, за последнее время стал не только самым громким фильмом в Украине, но и во всем мире. Это тяжелая история, которую не каждому под силу пропустить через себя.

В частности, Сергей Притула рассказал, почему он до сих пор не посмотрел ленту. Украинский волонтер признается, что неоднократно заставлял себя пойти в кинотеатр.

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Сергей Притула о "20 дней в Мариуполе"

Сергей признался, что долго искал для себя оправдание, чтобы не идти в кинотеатр, когда фильм показывали в Украине, поскольку откровенно боялся, что эта лента слишком сильно повлияет на него, так, как это произошло после тяжелых событий в его жизни в начале полномасштабной войны.

Я пытался сделать над собой сверхусилия и пойти его посмотреть, но я не смог. Я видел те страшные фото из Мариуполя и мне даже трудно представить этот документальный фильм. Я находил себе оправдание, потому что у меня в Мариуполе друзья погибли и некоторые попали в плен. И я помню март – апрель 2022 года, я очень боялся, что если я посмотрю этот фильм, я вернусь в то состояние. А отходил я очень тяжело. И я понимаю, что этого не избегу и так будет правильно,

– признался украинский волонтер.

Разговор Сергея Притулы: смотрите видео

Притула сказал, эта работа невероятно ценна для украинцев и важна для популяризации правды во всем мире. А также прокомментировал то, что из телевизионной трансляции церемонии вручения Оскара вырезали речь режиссера фильма Мстислава Чернова.

Он сказал, что это большое неуважение и от этого очень неприятно. В частности, из-за того, что в прошлом году для речи о фильме "Навальный" нашлось место в сокращенной версии трансляции.

Из сокращенной телеверсии Оскара вырезали победу "20 дней в Мариуполе": что известно

Журналисты Суспильного отметили, что 11 марта, в 20:30, на телеканале Суспильне Культура был запланирован показ сокращенной международной версии 96-й церемонии вручения премии Оскар.

Однако Лукьян Галкин, исполнительный продюсер телеканала, подчеркнул, что после получения материалов для трансляции от организаторов, команда обнаружила отсутствие награждения украинских документалистов.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако после возмущения со стороны Суспильного Американская киноакадемия заявила, что они перевыпустят сокращенную 90-минутную версию телепередачи, в которой покажут награждение фильма "20 дней в Мариуполе".